Telenowela "Nie igraj z aniołem" wróciła do TV. Gdzie ją oglądać?

Meksykańska telenowela "Nie graj z aniołem" z Maite Perroni i Williamem Levym w rolach głównych przed laty była w naszym kraju wielkim hitem. Serial ten po raz pierwszy został pokazany naszym kraju w 2009 roku na antenie TV4. Opowieść o pięknej Marichuy i jej trudnej relacji z przystojnym Juanie Miguelu cieszyła się taką popularnością, że była emitowana wielokrotnie.

W sierpniu 2024 roku "Nie igraj z aniołem" powrócił na mały ekran. Meksykański hit jest emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 12. w TV Puls. Serial zastąpił w ramówce uwielbianego "Zbuntowanego anioła".

"Nie igraj z aniołem" - opis fabuły

Marichuy (Maite Perroni) w wieku 14 lat ucieka z sierocińca. Przygarnia ją pod swój dach opiekuńcza praczka Candeleria (Evita Muñoz ’Chachita’) z zamiarem pomagania dzieciom potrzebującym. Marichuy wpada jednak w tarapaty, w wyniku których sędzia Velarde (Ricardo Blume), jej biologiczny ojciec zamierza ją wysłać do więzienia. Zostaje uratowana przez psychoanalityka Juana Miguela, który oddaje ją do własnego domu z prawdziwymi, biologicznymi rodzicami: Patricio (Ricardo Blume) i Cecilii (Helena Rojo). Juan i Marichuy zakochują się w sobie od pierwszego wrażenia i pobierają. Zrozpaczona odkrywa, że to jej mąż kiedyś próbował ją zgwałcić w efekcie czego ma głęboko osadzoną, nieprzepracowaną traumę.

Co dziś słychać u Maite Perroni, która zagrała rolę Marichuy w "Nie igraj z aniołem"?

W główną rolę w telenoweli "Nie igraj z aniołem" wcieliła się meksykańska gwiazda Maite Perroni. Pierwszą poważną rolą aktorki była postać Lupity Fernandéz w telenoweli "Zbuntowani" z 2004 roku. Młoda kobieta zaczęła wówczas łączyć pracę aktorki z karierą muzyczną (była wokalistką znanego w wielu krajach na świecie zespołu RBD).

Na fali popularności Maite Perroni stała się gwiazdą wielu meksykańskich telenowel, m.in. "Mój grzech", "Triumf miłości" czy właśnie "Nie igraj z aniołem" .

Przez lata serialowa Marichuy zagrała w wielu serialach, a widzowie mogą kojarzyć ją m.in. z popularnego hitu Netflixa "Mroczne pożądanie" z 2020 roku.

Jak dziś wygląda Marichuy z "Nie igraj z aniołem"?

Bohaterka meksykańskich telenowel w życiu prywatnym była w kilku głośnych związkach, jednak na ślubnym kobiercu stanęła dopiero w 2022 roku. Aktorka została żoną producenta Andrésa Tovara. W 2023 roku para powitała na świecie córeczkę, Lii.

Maite Perroni ma dziś 41 lat i wygląda wprost fenomenalnie! Aktorka zgromadziła ponad 13 milionów obserwatorów na Instagramie, gdzie regularnie dzieli się nowymi zdjęciami.