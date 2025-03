Miłość i nadzieja. Zeynep naciska Bülenta! Czy teraz prawda wyjdzie na jaw?

Spis treści

Miłość i nadzieja. Oto Zeynep zapyta Bülenta

Po tym, jak Melis ją upokorzy, Zeynep postanowi skonfrontować się z przeszłością i odwiedzić matkę w więzieniu. Jednocześnie dziewczyna zapyta Bülenta o jego relacje z jej matką i zada mu bezpośrednie pytanie: „Skąd się znacie?”. Czy prawnik w końcu wyzna prawdę o swoim ojcostwie?

Namawiany przez żonę do zrzucenia wreszcie tego ciężaru z siebie Bülent ani się nie zająknie. Powie, że jest prawnikiem matki Zeynep i to tyle!

- A skąd ją tak dobrze znasz? Wujku, czuję, że znacie się bardzo dobrze – zacznie Zeynep, ale Bülent szybko utnie temat.

- Zeynep, jest jej prawnikiem…- Dobrze wujku, już nic więcej nie mów.

Czy Bülent zdecyduje się wyjawić Zeynep prawdę o swoim ojcostwie?

Co jeszcze wydarzy się w 153. odcinku "Miłość i nadzieja"? Streszczenie

Melis nie zamierza odpuszczać Zeynep. Swoim zachowaniem wzbudza gniew rodziców. Jej rywalka jest w szoku. Sila wspiera Kuzeya, który dostał w windzie ataku klaustrofobii. Później on ratuje rodzinę dziewczyny przez Alperem. Ege znajduje Halduna.

Miłość i nadzieja odcinek 153 – kiedy i gdzie oglądać?

Nie przegap 153. odcinka serialu "Miłość i Nadzieja"! Zobacz, jak potoczą się losy Twoich ulubionych bohaterów już w poniedziałek, 17 marca 2025 roku o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.