Miłość i nadzieja, odcinek 349: Udawane rozstanie Sili i Kuzeya. Tak dobiją wygnaną Bahar - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2025-12-02 12:40

W 349 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila i Kuzey zdecydują się na desperacki, ale genialny plan. Po ostrych słowach Naciye para zacznie obawiać się, że presja otoczenia i rosnący skandal mogą zniszczyć ich przyszłość. Postanowią więc zrobić coś, czego nikt się nie spodziewa, udawać rozstanie. Dzięki temu ostatecznie wytrącą Bahar jej ostatnią broń i sprawią, że wygnana z rezydencji uwierzy w swój triumf… nie wiedząc, że to część zaplanowanej pułapki.

"Miłość i nadzieja" odcinek 349 - poniedziałek, 8.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 349 odcinku "Miłość i nadzieja" Cavidan i Bahar będą próbowały wrócić na teren rezydencji, wślizgując się między żywopłoty i kryjąc w cieniu werandy. Spróbują podsłuchać, podpatrzeć i upewnić się, że życie bez nich zamieniło się w chaos. Tymczasem los zadrwi z obu kobiet, bo zobaczą dokładnie to, na co czekają, ale… nie będą wiedziały, że to starannie przygotowana inscenizacja.

Kłótnia na pokaz Sili i Kuzeya w 349 odcinku "Miłość i nadzieja"

Matka z córką będą obserwować Silę, siedzącą samotnie na sofie, z oczami przepełnionymi smutkiem.

– Czy ona… płacze? – wyszepcze poruszona Cavidan.

Wygląda na to, że tak – odpowie Bahar, z zadowoleniem, które niepokojąco zabrzmi w jej głosie. Chwilę później na tarasie pojawi się Kuzey, przygaszony, pełen niepokoju, dokładnie tak, jak powinno to wyglądać dla kogoś, kto wierzy, że właśnie stracił ukochaną.

Sila, co robisz tutaj sama? – zapyta troskliwie, zbliżając się do niej. Dziewczyna otrze łzę. Jej głos będzie drżeć, lecz każde słowo zostanie wypowiedziane tak, by trafiło prosto w Bahar.

Ciocia Naciye ma rację, Kuzeyu. Nie chcę, żeby ktokolwiek mówił, że rozbijam czyjeś małżeństwo. Kuzey spróbuje protestować.

A co nas obchodzi, co mówią inni?

– Twoja kancelaria też odczuje konsekwencje – odpowie Sila. – Dlatego… musimy zrobić sobie przerwę. To zdanie wywoła w Bahar błysk triumfu. Wszystko będzie wyglądało tak prawdziwie, że nawet Cavidan klaszcząc lekko córkę w ramię wyszepcze: – Zobacz, Bahar! Rozstali się już pierwszego dnia!

Taką pułapkę na Bahar w 349 odcinku "Miłość i nadzieja" zastawią Sila i Kuzey!

To rozstanie jednak będzie tylko grą, którą para przygotuje kilka godzin wcześniej. Sila, przygnębiona po kłótni z Naciye oraz Kuzey, zdeterminowany do bycia z ukochaną, namówią się na plan zasadzki na Bahar.

Musimy się rozstać… choćby na jakiś czas – powie dziewczyna poważnie. W odpowiedzi na jej zwątpienie Kuzey nagle wstanie, jakby podjął decyzję.

Wiem, co zrobimy. Teraz nasza kolej.

– Na co?

Zagramy. Przyjdą nas sprawdzić – jestem tego pewien. I wtedy pokażemy im dokładnie to, co chcą zobaczyć. Pokłócimy się. Ty powiesz, że chcesz odejść. Ja będę cię błagał, żebyś została. Bahar uwierzy, że to koniec. A wtedy wreszcie da nam spokój - wyjawi plan prawnik.

Sila przez chwilę będzie milczeć, ale w końcu uśmiechnie się lekko i odważnie.

– Zrobimy to. Tym razem to my napiszemy zakończenie tej historii.

I faktycznie, gdy Bahar i Cavidan będą przyglądać się z ukrycia, Sila i Kuzey odegrają rolę życia. Dziewczyna podniesie głos tak, by intruzki usłyszały każde słowo:

Wrócę do Bursy, Kuzeyu! To dla nas najlepsze rozwiązanie! 

I jak długo potrwa ta przerwa?

– Tak długo, jak będzie trzeba!

Cavidan niemal podskoczy z ekscytacji, Bahar pełna satysfakcji wreszcie poczuje się zwycięska… nieświadoma, że właśnie dała się ograć. A Sila i Kuzey jeszcze chwilę udając rozstanie, będą wiedzieli jedno - to dopiero początek końca Bahar. I pierwszy krok do ich prawdziwej wolności.