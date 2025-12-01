"Miłość i nadzieja" odcinek 348 - sobota, 6.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W odcinku 348 „Miłości i nadziei” Sıla i Kuzey będą przekonani, że najgorsze już za nimi. Gdy Bahar i Cavidan zostaną ostatecznie wyrzucone z rezydencji, atmosfera w domu wreszcie się oczyści. Młodzi będą mogli na chwilę zapomnieć o wszystkich kłamstwach i intrygach. Zbliżą się do siebie, nieśmiało, ale szczerze, pozwalając sobie na czułość, której tak długo im brakowało.

Naciye nie pozwoli, by Sila i Kuzey byli razem. Nagle ich rozdzieli!

Jednak ich krótka chwila spokoju zostanie brutalnie przerwana. Naciye nagle zauważy ich bliskość i natychmiast wpadnie w furię. Zanim ktokolwiek zdąży zareagować, odciągnie Silę na bok, niemal szorstko, jakby obawiała się, że domownicy usłyszą to, co zamierza powiedzieć.

– Co się z tobą dzieje?! Czy ty w ogóle jesteś przy zdrowych zmysłach?! – wykrzyknie, patrząc na Silę z oburzeniem, które odbierze dziewczynie głos. Zdezorientowana Sıla spróbuje zapytać, co zrobiła źle:

– Co się stało, ciociu Naciye?

Odpowiedzią będzie tylko jeszcze większy wybuch.

– Czy nie wstyd ci całować żonatego mężczyzny?! Gdyby Hulya coś takiego zrobiła, połamałabym jej wszystkie kości!

Nowe warunki miłości Sili i Kuzeya

Na próby tłumaczenia matka Kuzeya nie pozwoli: – Powiedziałam: zamknij się! Od rana telefon nie przestaje dzwonić! Wybuchł skandal na pół miasta!

Sıla, upokorzona i przerażona tonem, którego nigdy wcześniej u Naciye nie słyszała, zacznie czerwienieć i tracić pewność siebie. Kobieta jednak nie złagodzi słów, a wręcz postawi twardy warunek:

– Porozmawiasz z Kuzeyem. Powiesz mu, żeby trzymał się od ciebie z daleka. Przynajmniej przez jakiś czas.

Gdy Sıla zapyta „dlaczego?”, usłyszy odpowiedź, która złamie jej serce. – To będzie dla was test. Jeśli to przetrwacie, wtedy uwierzę, że to miłość, a nie głupota.

Tak oto po pozornym zwycięstwie nad Bahar nadchodzi nowy konflikt, tym razem z kimś, kogo oboje kochają i szanują. Sıla i Kuzey będą musieli zmierzyć się z najtrudniejszą próbą, zanim w ogóle zaczną budować wspólną przyszłość.