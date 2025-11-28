"Miłość i nadzieja" odcinek 345 - środa, 3.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sytuacja w rezydencji będzie napięta jak nigdy. Bahar wciąż będzie próbowała utrzymać swoją wersję o „ciąży”, by zatrzymać Kuzeya przy sobie i odsunąć Silę. Tymczasem Cavidan, która rzeczywiście oczekująca dziecka, będzie ukrywać swój stan ze wszystkich sił, bo ujawnienie prawdy zburzyłoby cały misterny plan matki i córki. Yildiz, po rozmowie z Silą i po własnych obserwacjach, zacznie łączyć fakty. To ona jako pierwsza zacznie podejrzewać, że ciężarna nie jest Bahar. Kuzey zaufa jej intuicji i razem obmyślą test, który odsłoni całą prawdę.

Plan Kuzeya i Yildiz

Yildiz wykorzysta pomysł podania ziołowego naparu do podstępu. W rzeczywistości niewinny napój to będzie pułapka, bo napar, którego kobiety w ciąży nie mogą pić, ma sprowokować reakcję Cavidan i zdradzić jej prawdziwy stan. Gdy plan zacznie się realizować, w pokoju Cavidan zapanuje napięcie. Bahar będzie próbowała utrzymać pozory, ale nerwy puszczą już od pierwszej chwili. Cavidan, zmęczona mdłościami, będzie próbowała uspokoić roztrzęsioną córkę.

– Mamo, błagam, opanuj brzuch i nie wymiotuj. Jeśli ktoś cię usłyszy, wszystko się wyda! - ostro zakomunikuje Bahar.

– Dziewczyno, myślisz, że robię to specjalnie? – warknie Cavidan. – Twój brat jeszcze się nie urodził, a już przysparza mi kłopotów!

– Mamo… Yildiz zachowuje się dziś dziwnie. Chyba nie domyśli się, że to ty jesteś w ciąży, prawda?

– Na litość boską, jak miałaby się domyślić? - Cavidan spróbuje zachować zimną krew.

Ale Bahar tylko ją przyciśnie. – Nie wiem… rzuca różne insynuacje…

– Bahar, przecież znasz Yildiz. Ona całymi dniami nie robi nic innego, tylko rzuca insynuacje. Właśnie w ten moment wejdzie Yildiz i zacznie się finał pułapki. Z kubkiem ziół w dłoni, powie uprzejmie, ale bardzo czujnie.

– Przyniosłam pani herbatę ziołową.

Cavidan będzie próbowała udawać spokój, lecz jej dłoń zadrży. Yildiz zwróci się do Bahar.

– Bahar, tylko ty tego nie pij - uzna gosposia.

– Dlaczego? – zapyta Bahar z napięciem.

– Kobiety w ciąży nie mogą pić ziół. Niektóre są szkodliwe dla płodu. To zdanie sprawi, że Bahar natychmiast odsunie się o krok, a Cavidan zesztywnieje. Kiedy Yildiz zauważy, że Cavidan nie ma odwagi wypić, od razu podsyci całą sytuację.

– Pani Cavidan, co się stało? Nie smakuje? Dlaczego pani nie pije?

Cavidan, kompletnie zbita z tropu, tylko wykrztusi. – Zaraz wypiję. Pachnie cudownie.

Yildiz i Kuzey zdemaskuje ciążę Bahar

Yildiz wyjdzie, zamykając starannie drzwi, dokładnie tak, jak umówiła się z Kuzeyem. Kuzey będzie czekał na korytarzu. Gdy Yildiz wyjdzie, rzuci mu znaczące spojrzenie. Nie będzie musiała nic mówić, jej mina jasno zdradzi, że reakcja Cavidan potwierdziła ich podejrzenia. Kuzey zaciśnie szczękę, a jego determinacja tylko wzrośnie. Będzie już pewien: ciąża Bahar to kłamstwo, a prawdziwe dziecko nosi Cavidan.