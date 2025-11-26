Miłość i nadzieja, odcinek 344: Yildiz powstrzyma Silę przed ucieczką z domu Kuzeya. Zrozumie, że Bahar nie jest w ciąży?

"Miłość i nadzieja" odcinek 344 - wtorek, 2.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 344 odcinku „Miłość i nadzieja” atmosfera w rezydencji będzie gęstnieć z każdą minutą. Kuzey nie uwierzy w ciążę Bahar i, pewny jej kłamstwa, ściągnie Silę z powrotem do domu, każąc jej zostać i czekać, mimo że Sila spróbuje odejść, wierząc w opowieść siostry. Po jego nagłym wyjściu to Yildiz zajmie miejsce u boku Sili. Wejdzie do piwnicy z innym zadaniem, lecz w końcu powstrzyma dziewczynę przed kolejną ucieczką i zacznie nabierać przekonania, że Bahar naprawdę kłamie i nie jest w ciąży.

Yildiz pocieszy Silę. Ona także nie uwierzy w ciążę Bahar

Po dramatycznym zajściu na drodze Kuzey przywiezie Silę z powrotem do rezydencji. Zrozpaczona dziewczyna spróbuje wyjaśnić mu sytuację, ale usłyszy jedynie twarde słowa:

– Zabiorę ją do szpitala. Udowodnię, że Bahar nie jest w ciąży! Poczekaj tu na mnie, nigdzie nie odchodź! One kłamią.

Kuzey zostawi Silę w chłodnym, zamkniętym pokoju w piwnicy, a sam pobiegnie szukać dowodu na to, że Bahar go oszukuje. Poleci Yildiz zejść na dół i dopilnować, by Sila nie odeszła. Wkrótce po jego wyjściu Yildiz zejdzie na dół. Będzie trzymać latarkę i chustkę, ocierając kurz z półek, szukać będzie narzędzi dla Hüsnü i nie spodziewa się nikogo zastać. Dopiero po chwili dostrzeże w kącie siedzącą na krześle Silę.

– Sila? Co ty tu robisz? Po chwili, już ciszej. – A więc dlatego Kuzey wysłał mnie tutaj… żebym z tobą została. Co się stało?

Sila, przygarbiona, z dłońmi zaciśniętymi do bólu, wyzna. – Kuzey zobaczył mnie na drodze. Zatrzymał samochód i… przywiózł tutaj. Musiałam powiedzieć mu prawdę, Yildiz. Powiedziałam, że Bahar jest w ciąży. Reakcja Yildiz będzie błyskawiczna.

– I jak zareagował?

– Nie uwierzył. Powiedział, że Bahar kłamie.

– I słusznie! To przecież oczywiste, że to kłamstwo!

Yildiz przekona Silę, by została z Kuzeyem?

Sila jednak spróbuje bronić siostry.

– Nie oszukujmy się, Yildiz. Bahar jest w ciąży.

– Nie wierzę w to. Nie ma żadnego dziecka. To tylko jej gra.

Sila, zmęczona i zrezygnowana, powie z bólem. - Posłuchaj… To dziecko jest moim siostrzeńcem. A między mną a Kuzeyem… to koniec. Nie ma już nic.

To właśnie w tej chwili Yildiz zacznie mówić słowa, które zupełnie zmienią napięcie. Wskaże na zdjęcia Kuzeya i Sili wiszące na ścianie, utrwalone chwile szczęścia, których Kuzey nie chce się pozbyć.

– Wiesz, Kuzey często tu przychodził, odkąd odeszłaś. Siadał właśnie tam, gdzie teraz siedzisz. Czasami siedział godzinami, innym razem zostawał na noc. Drzwi zawsze były zamknięte. Nikomu nie pozwalał tu wchodzić. (…) – A ty mówisz, że między wami nic już nie ma? Nie zrezygnował z ciebie, Sila. Nawet wtedy, gdy był przekonany, że go zdradziłaś.

– Ale to dziecko…

Yildiz położy jej dłoń na ramieniu i powie: – Nie ma żadnego dziecka. Zobaczysz, Kuzey ci to udowodni. On się nie myli, kiedy chodzi o ciebie.