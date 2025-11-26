"Miłość i nadzieja" odcinek 344 - wtorek, 2.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bahar będzie przekonana, że jedyną rzeczą, która może zatrzymać Kuzeya, jest ciąża. Jej manipulacje doprowadzą do tego, że Sila, widząc rzekomy dowód i słysząc zapewnienia Naciye, zacznie wierzyć, że faktycznie ma do czynienia z przełomowym momentem u siostry. A ponieważ Sila kocha Kuzeya czysto i bezinteresownie, uzna, że nie ma prawa niszczyć rodziny, ani odbierać dziecku ojca. Dlatego spakuje się i odejdzie z rezydencji, nie mówiąc nic Kuzeyowi.

Kuzey nie pozwoli Sili odejść w 344 odcinku „Miłość i nadzieja”

Sila będzie szła poboczem drogi z ciężką walizką, zmęczona, przygaszona i z sercem rozdartym od środka. Wtedy obok niej zatrzyma się czarny samochód, a zza szyby wyłoni się Kuzey. Zatrzyma auto tak gwałtownie, jakby życie zależało od tej jednej chwili. Wybiegając z samochodu, podejdzie do niej w kilku długich krokach.

- Dokąd idziesz? — zapyta.

- Kuzey… myślałam, że jesteś w Ankarze.

- Dokąd idziesz? - powtórzy prawnik.

Sila nie będzie potrafiła odpowiedzieć. A on, przekonany, że traci ją na zawsze, oskarży ją o to, że przestała w niego wierzyć. Kiedy Sila nie zdoła mu wyjaśnić powodu odejścia, Kuzey sam się domyśli:

- Chcesz mnie ukarać? To koniec, tak?

Dziewczyna zaprzeczy, lecz Kuzey się nie uspokoi. W końcu złapie jej walizkę i jej dłoń, prowadząc ją do samochodu bez możliwości sprzeciwu. On nie będzie jej pozwalał odejść. Nigdy. Kuzey poprowadzi ją do tajnego pokoju w piwnicy, którego nie zna nikt poza nim. Ściany będą wyklejone zdjęciami, pamiątkami i listami, wszystkim, co kojarzy mu się z Silą. Na stole zaś będzie stał „Kwiat Nadziei”.

- Silo… bez ciebie nie mogę oddychać. Mój błąd nie może zniszczyć naszego życia. Zostaniesz moją żoną. Wkrótce. Obiecuję.

Sila odpowie drżącym głosem, że „nie ma dla nich nadziei”. A Kuzey, porywany emocjami, wpadnie w szał i zacznie zrzucać rzeczy ze stołu. To wstrząśnie Silą tak mocno, że wyzna prawdę.

Kuzey nie uwierzy w ciążę Bahar w 344 odcinku "Miłość i nadzieja"

- Ponieważ… Bahar jest w ciąży.

Kuzey zamarznie, nie uwierzy. Będzie pewien, że to kłamstwo

- Kto ci to powiedział? - Zapyta w pierwszym odruchu.

- Twoja mama…

- Mama?!

Wściekłość w nim eksploduje. Uzna, że to wspólny plan Naciye i Bahar, by rozdzielić go z Silą. Gdy Sila poinformuje, że Bahar poszła z Naciye do lekarza, on tylko spojrzy na nią z determinacją:

- To możliwe. One potrafią zrobić wszystko. Jestem pewien, że kłamią.

Następnie doda, z zimnym zdecydowaniem. - Zabiorę ją do szpitala. Udowodnię ci, że nie jest w ciąży. Poczekaj tu na mnie. Nie odchodź.

Sila będzie jednak pewna swego. Uwierzy siostrze, a za dowód weźmie jej słowa i lekarza.