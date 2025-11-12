Miłość i nadzieja, odcinek 332: Sila i Yildiz zastawią pułapkę na Bahar i Cavidan. Tak udowodnią, że chcą zabić Hulyę! 

"Miłość i nadzieja" odcinek 332 - wtorek, 18.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sıla i Kuzey usiądą obok Hulyi, a Kuzey zapyta Sılę, czy podała Hulyi lekarstwo. Dziewczyna odpowie, że jeszcze nie, tłumacząc, że siostra nie obudziła się od wczoraj. Kuzey przypomni jej, że rano powiedziała coś o tym, że ktoś chce skrzywdzić Hulyę. Sıla weźmie głęboki oddech, gotowa przyznać, że coś ukrywa, gdy Hulyę obudzi się na moment, a Kuzey poprosi o przygotowanie leku.

Yildiz przewidzi plan Bahar i Cavidan

W tym czasie Yildiz wkroczy do akcji. Zatrzyma się w progu salonu, widząc Cavidan i Bahar pogrążone w rozmowie przy herbacie. Pokojówka, udając rozmowę przez telefon ze Sılą, będzie mówić tak, aby matka i córka usłyszały każde jej słowo.

- Halo, Sıla? Och, kochana, jak dobrze, że dzwonisz! Co takiego? Hulya chce się spotkać z Kuzeyem? Dlaczego? Aha, rozumiem. Ale Kuzeya nie ma teraz w domu. Nie martw się, znajdę go. O piątej? Dobrze, o piątej będziemy.

Cavidan i Bahar wymienią zaniepokojone spojrzenia. - Co mówisz, Sıla? - Yildiz podniesie głos, jakby wiatr niósł jej słowa. - Hulya zaczęła mówić coś dziwnego? Chodzi o Bahar? I o Cavidan? Boże drogi… Dobrze, nie martw się, kochana. Znajdę Kuzeya i przyjedziemy razem.

Kiedy odłoży telefon, w salonie zapanuje cisza.

- Mamo… to koniec - wyszepta Bahar, drżącym głosem. - Hulya wszystko powie Kuzeyowi. Że to ja ją zepchnęłam z balkonu… że próbowałyśmy ją otruć… Mamo, musimy coś zrobić!

W tym momencie Yildiz wejdzie do domu letniskowego z wyraźnym pośpiechem.

- Co się stało, Yildiz? Wyglądasz, jakbyś zobaczyła ducha.

- Nie ducha, tylko ludzką podłość Słyszałam ich rozmowę na własne uszy. Twoja matka i Bahar podmieniły lekarstwo na truciznę. Ale to nie wszystko. One powoli doprowadzają panią Naciye do szaleństwa.

Plan Yildiz i Sili

- Posłuchaj mnie uważnie, Sıla. Mam plan. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, same się pogrążą.

Obie ruszą do przygotowania pułapki. Telefon Yildiz zostanie umieszczony w strategicznym miejscu, z widokiem na kanapę Hulyi. Każdy ruch Cavidan i Bahar będzie nagrany, a dowody okażą się niepodważalne. Cavidan i Bahar wślizgną się na podwórko, stąpając cicho po ścieżce między rabatami. Ogród będzie spokojny. Kobiety ostrożnie zbliżą się do Hulyi, nie wiedząc, że Sıla i Yildiz obserwują każdy ich ruch.