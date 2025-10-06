Miłość i nadzieja, odcinek 296: Hulya posunie się do kradzieży! Bahar przyłapie ją w najgorszym momencie! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 296 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Hulya, wspierana przez Yildiz, wymyśli plan przechwycenia telefonu. Gosposia i siostra prawnika wiedzą już, że w telefonie znajduje się coś, co być może ostatecznie zdemaskuje podłe działania Bahar i jej matki Cavidan. Kuzey nadal nie wie, co wyprawiają żona z teściową.

Kiedy Bahar zaśnie, siostra Kuzeya wejdzie do jej pokoju, sięgnie po telefon i spróbuje wycofać się niezauważona. Niestety w tym momencie natknie się na Kuzeya, co obudzi również Bahar.

Hulya przyłapana na kradzieży!

W rezydencji wybuchnie zamieszanie, a każda ze stron będzie starała się ukryć prawdziwe motywy.

- Nie ma telefonu! – zauważy obudzona Bahar.

- Przecież wczoraj się rozbił – odpowie Kuzey, nieświadomy intrygi.

- Tak, ale położyłam go tutaj… ty go wzięłaś, prawda? Po to tu przyszłaś? – oskarży Bahar.Hulya szybko zacznie kłamać, żeby ukryć swój cel.

- Bahar ma rację, wzięłam go… Położyłam pudełko. To najnowszy model, żeby wynagrodzić ci szkody – powie siostra Kuzeya.

- Niepotrzebnie, miałem się dziś tym zająć – doda Kuzey, wciąż nieświadomy prawdziwych intencji Hulyi.

- Dzięki, a gdzie mój zepsuty telefon? – zapyta Bahar.

- Wyrzuciłam go do śmieci – skłamie Hulya.

Bahar w panice. Straci sprzęt do szantażu Leventa

Bahar wściekle będzie domagać się telefonu, nie ujawniając prawdziwego powodu. Przecież na urządzeniu będzie nagranie, dzięki któremu zamierza szantażować Leventa. Kuzey, wciąż nieświadomy całej intrygi, spróbuje uspokoić sytuację.

- Uspokój się – powie żonie, nie zdając sobie sprawy, że sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana, niż mu się wydaje.Widzowie w 296 odcinku „Miłości i nadziei” zobaczą, jak intryga Hulyi i Yildiz zacznie nabierać tempa, a Bahar nadal będzie pilnować swojego tajemniczego telefonu. To będzie dopiero początek serii wydarzeń, które mogą wywrócić życie wszystkich domowników do góry nogami.