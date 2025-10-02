Miłość i nadzieja, odcinek 295: Kuzey przyłapie Silę w swojej sypialni. To, co zrobi da mu dowód, że wciąż go kocha - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 295 - sobota, 4.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila zajrzy do pokoju Kuzeya z pozoru w zwykłej sprawie, będzie chciała odstawić świeżo wyprane rzeczy. Kiedy jednak jej wzrok padnie na perfumy prawnika, nie wytrzyma. Zbliży się do flakonika i zacznie wąchać zapach, który przypomni jej wspólne chwile z ukochanym. Nie spodziewa się, że w tym samym momencie wejdzie do pokoju Kuzey.

Kuzey przyłapie Silę w sypialni

- Brakuje ci tego zapachu? – zapyta prawnik, zaskakując Silę.

- Nie, to nie ma związku… – zacznie się tłumaczyć zawstydzona.

- Wypada tak zaręczonej kobiecie? Doktor mógłby się zdenerwować – zasugeruje Kuzey.

- Sprawdzałam zapach, bo chciałam mu kupić podobne – skłamie dziewczyna.

- Swemu narzeczonemu kupisz moje perfumy? – wytknie nieścisłość Kuzey. – Chcesz, by doktor pachniał tak jak ja?

- Przestań!

- No to posłuchaj – podniesie głos prawnik. – Chciałaś odciąć się ode mnie, nałożyłaś obrączkę tamtego faceta, więc co robisz w moim pokoju?! Dlaczego wąchasz moje perfumy?

Sila, zaskoczona i przyciśnięta do muru, postanowi uciec w kolejne kłamstwo.

- Niczego od ciebie nie chcę. Zaręczyłam się i wyjdę za Leventa. Chciałam tylko sprawdzić zapach i nic więcej… Nie przeszkadza mi to, kto będzie mężem mojej siostry, jasne?! – odpowie ostro, ukrywając emocje.

Kuzey przejrzy Silę

Dla Kuzeya ta scena stanie się dowodem, że Sila wciąż go kocha. Choć dziewczyna będzie szła w zaparte i z uporem powtarzała, że nic ich już nie łączy, prawnik wyraźnie zobaczy, że zapach jego perfum nadal działa na Silę. Sytuacja dodatkowo się zaogni, kiedy Sila odbierze telefon i spróbuje wmówić Kuzeyowi, że rozmawia z Leventem. W rzeczywistości będzie to tylko wymówka, by zakończyć niezręczne starcie.

Rozgoryczony i zirytowany całą sytuacją Kuzey zacznie tracić cierpliwość. Dla niego stanie się jasne, że choć Sila upiera się przy ślubie z Leventem, jej serce mówi zupełnie coś innego. Bahar i Cavidan będą przekonane, że udało im się odsunąć prawnika od Sili, ale 295 odcinek "Miłości i nadziei" pokaże, że ich plan wcale nie jest taki szczelny.