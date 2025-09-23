Miłość i nadzieja, odcinek 287: Bahar zmusi Leventa do ślubu z Silą. Nie będzie miał wyjścia - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 287 - czwartek, 25.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bahar zauważy, że Kuzey wciąż nie potrafi oderwać wzroku od Sili i postanowi wykorzystać każdy środek, by go przypieczętować przy sobie. Siostra Sili wymyśli plan... Jeśli nie przekona mężczyzny, że Silę należy „związać” z kimś innym, to straci męża. Wykorzysta więc filmik, który, choć zmanipulowany, będzie wyglądał jednoznacznie kompromitująco dla Leventa.

Podły plan Bahar

Bahar zdobędzie asa w rękawie. Mając kompromitujący filmik z doktorem Leventem w roli głównej, dość łatwo przyjdzie jej szantaż zdezorientowanego mężczyzny. Młoda Bahar wie co robi, a udając się jako niby potrzebująca wsparcia psychicznego ofiara, postawi Leventa w beznadziejnej sytuacji. Spreparuje nagranie, by wyglądało tak, że lekarz niby się do niej "dostawia". Potem rozpocznie szantaż.

Bahar przymusi Leventa do ślubu z Silą?

- O co chodzi z tym filmikiem Bahar? - zapyta zdziwiony Levent. - Widziałeś co potrafię - rzuci Bahar. - Co chcesz zrobic? Po co ci to? - zapyta raz jeszcze doktor. - To ty mnie pocałowałeś... - Co za bzdury! - Pocałowałeś mnie, pielęgniarz był świadkiem. Jestem bezbronną, wrażliwą pacjentką, którą łatwo wykorzystać - powie niby słodkim, niewinnym tonem Bahar. Jednak to tylko gra pozorów. - Co ty wygadujesz? - na poważnie zestresuje się Levent. - Gdzie twoje opanowanie i rozsądek doktorku? - Nie wiem co knujesz, ale to bardzo niebezpieczna gra. - To ty stąpasz po bardzo kruchym lodzie. Wyobraź sobie, że ktoś obejrzy ten filmik. Twoja kariera medyczna będzie skończona! - Czego ode mnie chcesz? - Ożenisz się z Silą - ostro rzuci Bahar.

Levent mieszanymi uczuciami będzie zastanawiać się, jak przeciwstawić się szantażowi. Będzie wiedział, że nie przekroczył granicy wobec Sili ani Bahar i że nagranie jest zafałszowane, ale świadomość, że jeden skandal może przekreślić lata pracy, będzie go paraliżować. Bahar będzie bezwzględna, a w jej oczach to jedyny sposób, by wyrwać Kuzeya z więzów, które wciąż łączą go z Silą.