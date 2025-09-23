Miłość i nadzieja, odcinek 287: Bahar zmusi Leventa do ślubu z Silą. Nie będzie miał wyjścia - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2025-09-23 16:04

W 287 odcinku „Miłość i nadzieja” Bahar pójdzie o krok za daleko, zmusi doktora Leventa do dramatycznego wyboru. Posiadając kompromitujące nagranie, w którym wszystko wygląda, jakby to lekarz próbował się do niej „dostawić”, postawi mu żądanie nie do odrzucenia: albo poślubi Silę, albo filmik zniszczy jego karierę. Levent stanie pod ścianą i będzie musiał zdecydować, czy dla ratowania reputacji zgodzi się na małżeństwo z Silą.

"Miłość i nadzieja" odcinek 287 - czwartek, 25.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bahar zauważy, że Kuzey wciąż nie potrafi oderwać wzroku od Sili i postanowi wykorzystać każdy środek, by go przypieczętować przy sobie. Siostra Sili wymyśli plan... Jeśli nie przekona mężczyzny, że Silę należy „związać” z kimś innym, to straci męża. Wykorzysta więc filmik, który, choć zmanipulowany, będzie wyglądał jednoznacznie kompromitująco dla Leventa.

Podły plan Bahar

Bahar zdobędzie asa w rękawie. Mając kompromitujący filmik z doktorem Leventem w roli głównej, dość łatwo przyjdzie jej szantaż zdezorientowanego mężczyzny. Młoda Bahar wie co robi, a udając się jako niby potrzebująca wsparcia psychicznego ofiara, postawi Leventa w beznadziejnej sytuacji. Spreparuje nagranie, by wyglądało tak, że lekarz niby się do niej "dostawia". Potem rozpocznie szantaż. 

Bahar przymusi Leventa do ślubu z Silą?

- O co chodzi z tym filmikiem Bahar? - zapyta zdziwiony Levent.

- Widziałeś co potrafię - rzuci Bahar.

- Co chcesz zrobic? Po co ci to? - zapyta raz jeszcze doktor.

- To ty mnie pocałowałeś...

- Co za bzdury!

- Pocałowałeś mnie, pielęgniarz był świadkiem. Jestem bezbronną, wrażliwą pacjentką, którą łatwo wykorzystać - powie niby słodkim, niewinnym tonem Bahar. Jednak to tylko gra pozorów.

- Co ty wygadujesz? - na poważnie zestresuje się Levent.

- Gdzie twoje opanowanie i rozsądek doktorku?

- Nie wiem co knujesz, ale to bardzo niebezpieczna gra.

- To ty stąpasz po bardzo kruchym lodzie. Wyobraź sobie, że ktoś obejrzy ten filmik. Twoja kariera medyczna będzie skończona!

- Czego ode mnie chcesz?

- Ożenisz się z Silą - ostro rzuci Bahar.

Levent mieszanymi uczuciami będzie zastanawiać się, jak przeciwstawić się szantażowi. Będzie wiedział, że nie przekroczył granicy wobec Sili ani Bahar i że nagranie jest zafałszowane, ale świadomość, że jeden skandal może przekreślić lata pracy, będzie go paraliżować. Bahar będzie bezwzględna, a w jej oczach to jedyny sposób, by wyrwać Kuzeya z więzów, które wciąż łączą go z Silą.