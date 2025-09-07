Miłość i nadzieja, odcinek 279: Sila okłamie Kuzeya, że nic nie pamięta i kocha Alpera! Uwierzy w to kłamstwo - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 279 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Spotkanie Sili i Kuzeya w 279 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie idealną okazją, by wszystko sobie wyjaśnili, żeby prawda o ostatnich wydarzeniach wyszła na światło dzienne. Co prawda Kuzey nie zobaczy filmiku, który zostawił dla niego Alper, ale doktor Levent przekona go, że powinien porozmawiać z Silą i poznać jej wersję zdarzeń. Pod wpływem lekarza z kliniki psychiatrycznej Kuzeya dopadną wątpliwości co do Sili, że być może źle ją ocenił, że nie zdradziła go, nie okradła i nie uciekła z Alperem...

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinki 285-290. Sila nie przyzna się Kuzeyowi, że odzyskała pamięć! Bahar zaszantażuje doktora Leventa. Streszczenia odcinków 22-27.09.2025 - ZDJĘCIA

Sila i Kuzey w 279 odcinku "Miłość i nadzieja" ukryją przed sobą prawdziwe uczucia

Niestety na drodze do miłości Sili i Kuzeya w 279 odcinku "Miłość i nadzieja" cały czas będzie stała Bahar, żona prawnika, przebiegła siostra dziewczyny, która teraz płaci wysoką cenę za swoją naiwność, poświęcenie dla rodziny. To dlatego Sila i Kuzey nie powiedzą głośno tego, co naprawdę do siebie czują. Spojrzą sobie głęboko w oczy, lecz tylko w myślach będą wypowiadali miłosne wyznania.

Zobacz koniecznie: Miłość i nadzieja, odcinek 284: Sila i Kuzey przyłapani przez Bahar! Nie ukryją przed nią, jak się kochają - ZDJĘCIA

M jak miłość ZWIASTUN. Nowy sezon od 8 września Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Bardzo tęskniłem, kocham cię do szaleństwa... - Kocham cię Kuzeyu, tylko ciebie. Nikogo tak nie kochałam... - Gdybyśmy mogli o wszystkim zapomnieć. Gdybym mógł cię mocno przytulić. Gdybyś nigdy mnie nie okłamała. Gdybyś ode mnie nie uciekła... - Gdybym mogła cię przytulić. Gdybyś nie uwierzył w te kłamstwa. Gdybyś uwierzył, że nigdy cię nie zdradziłam i gdybyś wziął mnie za rękę... - Tak bardzo za tobą tęskniłem, bardzo... - Bardzo za tobą tęskniłam...

Nagle w 279 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey zapyta Silę skąd łzy w jej oczach. Ona nie przyzna się, jak bardzo cierpi wiedząc, że jest mężem Bahar.

- Płaczesz?

- Ty też...

- Nie, coś mi wpadło do oka...

- Ja też nie płaczę. Sprawy zawodowe? Widziałam cię już. Przychodzisz i odchodzisz...

- Dlaczego nic nie powiedziałaś?

- Co miałam mówić? I po co?

- Po co?

- Jesteśmy teraz jak rodzina... Ożeniłeś się z Bahar. Bardzo się cieszę i życzę wam szczęścia. Zapomnijmy o tym, co było na weselu. Miałeś rację... Nic nie pamiętam, ale pomyślałam o tym, gdy tak się wczoraj zdenerwowałeś. Wiem, że miałeś rację...

Tak w 279 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila wmówi Kuzeyowi, że kocha Alpera

Po tych słowach Sili w 279 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey nie do końca uwierzy w jej amnezję, w to, że nadal nie odzyskała pamięci. Ale ukochana przekona go, że nie pamięta tego, jak bardzo się kochali, że jej wielką miłością był i wciąż jest... Alper. Przeprosi Kuzeya za to, jak go skrzywdziła, ale wyjaśni, że kierowało nią uczucie do innego mężczyzny.

- Skąd wiesz skoro nic nie pamiętasz? - Pamiętam też Alpera. Bardzo go kochałam. Nic nie pamiętam, ale przepraszam za wszystkiego krzywdy, jakie ci wyrządziłam. Robiłam to z miłości. Z miłości do Alpera... Wiem, że cię zdradziłam. Okłamałam cię, bo musiałam. Bardzo kochałam Alpera... Rozumiem twój gniew, ale ty też mnie zrozum. Ty kochasz Bahar, tak samo jak ja Alpera... - Już dość! Przestań! Nie chcę tego słuchać! - Nie gniewaj się na mnie! Kocham Alpera. Zawsze go kochałam, a serce nie sługa... - Serce nie sługa? Ma uwierzyć w to, że kochasz Alpera? Jeśli go kochasz, to czemu powiedziałaś doktorowi Leventowi coś innego? On twierdzi, że jesteś niewinna. Powiedziałaś mu, że gdy straciłaś pamięć Alper cię i oszukał, ale ty nadal kochasz mnie! Okłamałaś doktora? Dlaczego? - Tak mówiłam? - Levent mi to powtórzył! - To nieprawda. Kłamałam... - Dlaczego kłamałaś? - Nie wiem, co się między nami wydarzyło. Wracaj do Bahar. Bądź bardzo szczęśliwy.. - Ty naprawdę... - urwie nagle Kuzey i odejdzie.

Levent stanie w obronie Sili w 279 odcinku "Miłość i nadzieja", ale nie przekona Kuzeya

Dopiero po odejściu Kuzeya w 279 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila wybuchnie płaczem. Przed opuszczeniem kliniki prawnika zatrzyma doktor Levent, któremu Kuzey powie, że mylił się, co do Sili, że ona wcale go nie kocha, że nie jest niewinna.