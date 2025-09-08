Miłość i nadzieja, odcinek 279: Hulya i Yildiz nie pokażą Kuzeyowi nagrania Alpera? Wredna Cavidan zamknie je w składziku - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 279 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Co prawda w 279 odcinku "Miłość i nadzieja" Hulya i Yildiz przejmą nagranie Alpera, które przechwyci wcześniej Cavidan, ale sprytna matka Bahar i Sili postara się, żeby z filmiku "zniknęły" decydujące sekundy. Te, w których Alper zrzuca na Cavidan całą winę za to, co spotkało Silę. Dzięki swojej przebiegłości Cavidan bez trudu udowodni, że jest niewinna, że nie wydała Sili w ręce Alpera, żeby Bahar została żoną Kuzeya.

Cavidan nie dopuści, żeby Kuzey w 279 odcinku "Miłość i nadzieja" zobaczył nagranie Alpera

Po obejrzeniu filmiku Alpera w 279 odcinku "Miłość i nadzieja" Hulya poleci Yildiz, by dobrze schowała laptopa. Do powrotu Kuzeya nikt nie może nic wiedzieć. Nie przewidzą jednak, że Cavidan cały czas ich obserwuje, śledzi każdy ich krok i nie dopuści do tego, żeby Kuzey zobaczył nagranie z wyznaniem Alpera o Sili.

Kiedy więc Yildiz w 279 odcinku "Miłość i nadzieja" zaprowadzi Hulyę do składziku przy garażu, pokaże jej, gdzie ukryła komputer. Cavidan od razu ruszy ich śladem.

- Schowałam go tutaj... - Yildiz wskaże plastikowy kosz na śmieci. - Świetnie, nikt nie znajdzie. Gdy Kuzey wróci, pokażemy mu nagranie Alpera! - pochwali ją Hulya. - Nic już nie mów, bo ktoś usłyszy! - Bez obawy, nikt tu nie będzie szukał... - Alper przyznaje, że Sila jest niewinna. Ciekawe jaką minę zrobi Cavidan? - Niech tylko Kuzey wróci!

Hulya i Yildiz uwięzione przez Cavidan w 279 odcinku "Miłość i nadzieja"

Czająca się pod drzwiami Cavidan w 279 odcinku "Miłość i nadzieja" nie dopuści, żeby Kuzey zobaczył nagranie. - Idiotki! Myślą, że są na tyle sprytne, że mnie wykiwają! Muszą się zaraz pozbyć tego laptopa!

Chociaż siostra Kuzeya i Yildiz wyjadą ze składziku, to dość szybko wrócą do kryjówki. - Nie, zostanę przy komputerze... Ty też ze mną zostań, dopóki nie wróci Kuzey - postanowi Hulya.

- Po co tam zawróciły? Nie mam wyboru! - wyrachowana Cavidan tylko będzie na to czekała. Od razu zamknie obie kobiety w składziku, bo przez nieuwagę zostawią klucz w drzwiach. Nie zdołają się już wydostać.

- Czyżby Cavidan nas zamknęła? - Hulya nabierze podejrzeń czyja to sprawka.

- Niewykluczone!

- Kuzeyu, mamo! Jesteśmy tutaj! Wypuście nas! - zaczną krzyczeć.

Kuzey usłyszy krzyki siostry w 279 odcinku "Miłość i nadzieja"

Tymczasem Kuzey i Bahar w 279 odcinku "Miłość i nadzieja" będą się szykowali do wyjazdu w podróż poślubną. Kiedy wyjdą z domu do ich uszu dobiegną krzyki ze składziku. Zaskoczony Kuzey tylko odwróci wzrok w tamtą stronę.