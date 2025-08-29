Miłość i nadzieja, odcinek 272: Tak Sila odzyska pamięć i przypomni sobie Kuzeya! Dowie się o jego ślubie - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 272 - piątek, 5.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2
Amnezja Sili ustąpi w 272 odcinku "Miłość i nadzieja", chociaż nie od razu przypomni sobie wszystkie wydarzenia z przeszłości, to co się działo z nią przed wypadkiem, zanim trafiła do kliniki psychiatrycznej! Najważniejsze jednak, że Sila przypomni sobie Kuzeya. Dozna olśnienia, kiedy dotknie kwiatu, który podarował jej doktor Levent. Od razu odwiedzi lekarza w jego gabinecie i powie mu o odzyskaniu pamięci.
Sila po odzyskaniu pamięci w 272 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie chciała zobaczyć Kuzeya
- Przypomniałam sobie. Ma na imię Kuzey... - wyzna Sila, na której twarzy zagości uśmiech.
- Kuzey? Jesteś tego pewna? - zapyta doktor Levent, jakby wcale mu nie zależało, by Sila odzyskała pamięć.
- Tak... Mężczyzna, którego kocham, nazywa się Kuzey...
- Jeden z prawników fundacji nosi to imię. Chciał cię poznać, pamiętasz? Nie mylisz go z nim? Może twój umysł płata ci figle?
— Widziałam go tutaj, tamtego dnia. Na początku byłam zdezorientowana, nie potrafiłam tego nazwać. Ale teraz wiem… To był on. Kuzey. Mężczyzna, którego kocham. Znasz go, bo przyszedł tu wtedy. Proszę zaprowadź mnie do niego...
— Sila, czy na pewno tego sobie nie wymyśliłaś? Pan Kuzey rzeczywiście tu był, widziałaś go. Ale być może twój umysł zastąpił nim kogoś innego… tego, którego szukasz.
- Niech zatem ten Kuzey mnie zobaczy. Jeśli się mylę, niech mi to powie prosto w oczy...
Doktor Levent okłamie Silę w sprawie Kuzeya w 272 odcinku "Miłość i nadzieja"
Z pomocą recepcjonistki z kliniki w 272 odcinku "Miłość i nadzieja" doktor Levent ustali, że Sila mieszkała wcześniej w domu Kuzeya Bozbeya, prawnika, który zajmuje się sprawami pacjentów. Ale okłamie Silę, że nie zna jego adresu, nie wie, gdzie mieszka Kuzey, nie udało mu się, go znaleźć. Dlaczego lekarz to zrobi? Dla dobra Sili, bo będzie wiedział, że tego dnia Kuzey bierze ślub z Bahar! Obieca jednak, że porozmawia z Kuzeyem, jak tylko się zjawi w klinice.
- Proszę, pozwól mi go zobaczyć. Choć raz. Kiedy na mnie spojrzy, na pewno sobie przypomni… - Sila będzie niemal błagała lekarza o pomoc.
- Zrobię, co w mojej mocy - zapewni doktor Levent.
Sila dowie się o ślubie Kuzeya w 272 odcinku "Miłość i nadzieja"
Tymczasem recepcjonistka z kliniki w 272 odcinku "Miłość i nadzieja" zacznie dociekać, dlaczego doktor Levent nie powie Sili prawdy. Lekarz wyjaśni, że nie może zabrać Sili do Kuzeya, bo on się dziś żeni! Nie będzie jednak wiedział, że Sila podsłucha ich rozmowę i tak dowie się o ślubie Kuzeya!
- Ja też jestem zaproszony na ten ślub. Najpierw z nim porozmawiam. Jeśli będzie chciał się z nią spotkać, przyjdzie tutaj, do kliniki. Teraz jadę prosto do niego. Niech Sila o niczym się nie dowie...
W finale 272 odcinka "Miłość i nadzieja" Sila zjawi się na ślubie Kuzeya i Bahar i z ukrycia będzie obserwowała, jak ukochany żeni się z jej młodszą siostrą.
