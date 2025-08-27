Miłość i nadzieja, odcinek 265: Bahar dowie się, gdzie jest Sila. Ukryje to przed Kuzeyem - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 265 - środa, 27.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bahar w 265 odcinku "Miłość i nadzieja" pokaże do czego jest zdolna, żeby Sila nigdy już nie stanęła między nią i Kuzeyem! Zaginięcie starszej siostry jest jej na rękę, mimo że Kuzey wcale nie przestał kochać Sili. Dla Bahar stanie się jednak jasne, że póki jej siostra nie kręci się koło Kuzeya, ona ma szansę go zdobyć.

Najpierw Bahar w 265 odcinku "Miłość i nadzieja" spróbuje prawnika uwieść, a kiedy to się jej nie uda, uzna, że przyszła pora na zmianę taktyki, że nie będzie już taka jak dawniej, że nie cofnie się przed niczym, żeby Kuzey wziął z nią ślub i był już tylko jej. Na przeszkodzie do realizacji planu Bahar stanie jednak dziwny telefon z kliniki psychiatrycznej, gdzie Sila trafiła po wypadku i utracie pamięci.

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinek 265: Sila wróci do Kuzeya? Powie mu, dlaczego odeszła!- ZDJĘCIA

Kuzey w 265 odcinku "Miłość i nadzieja" odbierze telefon z kliniki w sprawie Sili

Zrządzeniem losu to Kuzey w 265 odcinku "Miłość i nadzieja" pierwszy odbierze telefon od pielęgniarki z kliniki w sprawie Sili. Niestety nic nie usłyszy.

- Dzień dobry, dzwonię z kliniki "Syhat"... - Halo, słychać mnie? - Kuzey nie usłyszy, co powie pielęgniarka. - Dzwonię z kliniki "Syhat"... - Ledwo słyszę. Skąd pani dzwoni? - Słyszy mnie pan? - dopyta pielęgniarka, lecz połączenie zostanie przerwane. - Kto to? O co chodzi? - zaczną dociekać Cavidan, Naciye, Hulya. - Rozłączyła się... Powiedziała skąd dzwoni, ale nie zrozumiałem - wyjaśni Kuzey.

Tak Bahar w 265 odcinku "Miłość i nadzieja" dowie się, gdzie jest Sila

Nagle dźwięk telefonu znów się rozlegnie, ale tym razem w 265 odcinku "Miłość i nadzieja" odbierze Bahar. Od razu zblednie, słysząc, że chodzi o zaginioną Silę!

- Słychać mnie? - Tak, proszę mówić... - Tak, dzwonię z kliniki "Syhat". Chcę rozmawiać z panią Bahar... - To ja... - W sprawie Sili Peker, pani jest siostrą? - Tak, zgadza się... - Jest u nas od pewnego czasu. W złym stanie psychicznym. Dobrze by było, żeby pani przyjechała. Bez przerwy panią przywołuje. - Dziękuję muszę kończyć... - Bahar od razu się rozłączy.

Reakcja Bahar na dziwny telefon w 265 odcinku "Miłość i nadzieja" sprawi, że jej matka Cavidan oraz matka i siostra Kuzeya zaczną ją wypytywać, kto dzwonił. Ona jednak nie odpowie od razu, z kim rozmawiała.

- Powiedz wreszcie! - krzyknie do córki Cavidan. - Bahar, dobrze się czujesz? Zbladłaś? Co się dzieje? - Dzwonili z kliniki. Jest wynik testów na alergię. Muszę pokazać lekarzowi... - okłamie Kuzeya przebiegła Bahar.

Kuzey w 265 odcinku "Miłość i nadzieja" nie dowie się, gdzie jest Sila

To przez Bahar w 265 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey nie dowie się, gdzie jest Sila, chociaż będzie stale odwiedzał klinikę, której sprawy prawne prowadzi, nie rozpozna ukochanej w obłąkanej pacjentce. Tymczasem coraz bardziej zdesperowana Bahar stanie się świadkiem spotkania Cavidan i Alpera, który porwał Silę, sprzedał ją do nocnego klubu i który miał zginąć z rąk matki Kuzeya. Przedstawi im swój nowy plan działania!

Bahar będzie knuła z Cavidan i Alperem od 265 odcinka "Miłość i nadzieja"?