Miłość i nadzieja, odcinek 265: Sila wróci do Kuzeya? Powie mu, dlaczego odeszła! Bahar będzie chciała go uwieść - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 265 - środa, 27.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Co prawda w 265 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey wciąż nie będzie wiedział, gdzie jest Sila, nie rozpozna ukochanej w pacjentce kliniki psychiatrycznej, ale serce podpowie mu, że bardzo się co do niej mylił. Zanim doszło do wypadku Sili, która straciła pamięć, prawnik zarzucił jej, że okradła go razem z Alperem, uciekła z kochankiem i kłamała, gdy wyznawała mu miłość!

Sila we śnie wróci do Kuzeya w 265 odcinku "Miłość i nadzieja"

Niespodziewanie w 265 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila wróci do Kuzeya jako senne marzenie i wyzna, że nigdy nie przestała go kochać, że padła ofiarą złych ludzi, którzy chcieli ich rozdzielić. I udało się!

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinki 273-278. Kuzey po ślubie z Bahar zobaczy ją z Silą w klinice. Ege dowie się, kto jest ojcem Zeynep - ZDJĘCIA

- Przyszłam do ciebie. Jestem bardzo zmęczona... - powie Sila ze łzami w oczach. - Dlaczego mnie zostawiłaś? Dlaczego odeszłaś? - Kuzey spojrzy na nią z czułością. - Jestem niewinna. Uwierz mi... Ułożyło się nie tak, jak powinno. Zawsze kochałam tylko ciebie... W życiu niczego nie pragnęłam tylko ciebie... - Wiem. Mój wewnętrzny głos zawsze mi mówił, że jesteś niewinna... - Bo czujesz me serce... Zawsze tak było. Ludzie wznieśli między nami czarny mur. Zamazali barwy, uciszyli ptaki, zatrzymali świat... Lecz ty zawsze wiedziałeś, że jestem niewinna... - Kuzey pocałuje Silę i nagle się obudzi.

Zdezorientowany prawnik w 265 odcinku "Miłość i nadzieja" otworzy oczy i zorientuje się, że powrót Sili to był tylko sen. W jednej chwili zapomni o tym, co od niej usłyszał. - Niech to szlag! Precz z mojej głowy!

Tak Bahar będzie chciała uwieść Kuzeya w 265 odcinku "Miłość i nadzieja"

O poranku w 265 odcinku "Miłość i nadzieja" kolejną zasadzkę na Kuzeya zastawi Bahar, która spróbuje swoich sztuczek, by uwieść ukochanego zaginionej siostry. Nie pogodzi się z tym, że Kuzey widzi w niej tylko przyjaciółkę.

"Bahar, jesteś dobrą dziewczyną. Może nie będzie wspólnej historii, może nie zostaniesz moją żoną, lecz możemy być przyjaciółmi" - przypomni sobie jego zapewnienia o przyjaźni.

Zobacz koniecznie: Miłość i nadzieja, odcinek 273: Sila przerwie ślub Kuzeya i Bahar? Zauważy ją w ostatniej chwili, ale będzie za późno! - ZDJĘCIA

Co zrobi zakłamana Bahar, by w 265 odcinku "Miłość i nadzieja" zwabić Kuzeya i go sobą oczarować. Uda, że zatrzasnęła się w łazience po kąpieli i zacznie wzywać pomocy. Czekając na dogodny moment, żeby wpaść mu w ramiona.

- Kuzey, utknęłam w łazience! Drzwi się zacięły. Nie mogę otworzyć!

- Co się dzieje?

- Drzwi się zacięły!

- Widocznie zapadka się zacięła! Zaraz spróbuję coś zrobić. Odsuń się... W porządku?

- Boję się. Nie cierpię ciasnych pomieszczeń... - fałszywa Bahar niby przypadkiem "zgubi" kąpielowy ręcznik i całkiem naga przytuli się do Kuzeya. - Wybacz, nie chciałam robić kłopotu...

- Nie ma sprawy? Już lepiej? - zakłopotany Kuzey odwróci wzrok. Nawet nie spojrzy na Bahar.