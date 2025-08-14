Miłość i nadzieja, odcinek 258: Zeynep obieca Feraye, że zapomni o Egem. Nie przewidzi jednego

"Miłość i nadzieja" odcinek 258 - poniedziałek, 18.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Melis w 258 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie knuła, by zatrzymać Egego przy sobie... Poranek zacznie się od zazdrości. Kobieta zobaczy, jak mąż wysyła wiadomość do Zeynep, i natychmiast uzna, że musi uniemożliwić ich spotkanie. Wpadnie na pomysł, by skupić całą jego uwagę na sobie.

– Nasze dziecko umarło, Ege! – krzyknie, udając, że miała koszmar związany z ich córką.

– Spokojnie – spróbuje ją uspokoić mężczyzna.

– Było całe we krwi!

– To tylko zły sen.

– Nasze dziecko nie żyje!

– Nieprawda, jest tutaj.

Feraye zasugeruje zięciowi, aby zabrał żonę do szpitala. Melis osiągnie swój cel – Ege zamiast na spotkanie z Zeynep pojedzie do lekarza.

Zeynep wybierze Feraye zamiast matki

Gdy Zeynep zjawi się w domu Feraye, licząc na rozmowę z Egem, dowie się, że przyjaciel pojechał z żoną do lekarza. Spotka tam jednak Gönül, która będzie chciała pogodzić się z córką.

– Moja matka nie miałaby romansu z żonatym mężczyzną, któremu powierzyła swoją córkę! – wyrzuci jej Zeynep.

– Wracaj do domu. To rozstanie nie wyjdzie nam na dobre – poprosi Gönül.

– Nie wrócę, zostanę tutaj! Pomimo że jesteś moją matką, staję po stronie tej, która ma rację. Cioci Feraye. Zraniona słowami córki Gönül odejdzie w milczeniu.

Feraye przekona Zeynep do poświęcenia

Zeynep zamknie się w pokoju, ale wkrótce odwiedzi ją Feraye, by ją pocieszyć. W rozmowie poruszy temat Egego i Melis.

– Miłość nie wybiera, rządzi się własnymi prawami. Tak było między tobą a Egem. Ale wiesz, kto jeszcze jest niewinny i bardzo ucierpi z powodu tej sytuacji? Dziecko Melis – powie Feraye. Te słowa poruszą Zeynep.

– Nie chcę, aby moje postępowanie wywarło zły wpływ na niewinne dziecko – zadeklaruje dziewczyna.

Czy to oznacza, że spełni prośbę Feraye, zerwie kontakt z Egem i przestanie mu pomagać w sprawie śmierci Melodi? Odpowiedź wkrótce!