Miłość i nadzieja. Melis trafi do więzienia?! Oto, co się wydarzy

Miłość i nadzieja. Ege odnajdzie Zeynep, ale wtedy dojdzie do tragedii! Streszczenie odcinka 201 Ask ve umut (27.05.2025)

Miłość i nadzieja. Melis spotka się z Ragipem. Wydarzy się tragedia

Melis z serialu "Miłość i nadzieja" znalazła się pod ścianą. Jej matka już wie, że to ona stoi za tym, co spotkało Zeynep, ale ukrywa prawdę, żeby ją chronić. Gönül także podejrzewa, że to sprawka córki Bülenta.

Już niebawem Melis po raz kolejny spotka się sam na sam z bandziorem. Dziewczyna będzie liczyć na to, że skradziona matce biżuteria załatwi sprawę, a Ragip ustąpi i zapomni o całej sprawie.

Ten jednak stwierdzi, że Melis chce go oszukać wręczając podrobione błyskotki i rzuci się na nią! Melis w obronie własnej popchnie Ragipa, a ten uderzy głową o twardy przedmiot i nie będzie dawał oznak życia.

Miłość i nadzieja. Melis trafi do więzienia za śmierć Ragipa?

Na miejsce wypadku dotrze Feraye, która nie będzie mogła uwierzyć w to, co zrobiła jej córka!

- Melis, coś ty zrobiła, mówiłam ci, że zadzieranie z takimi ludźmi źle się kończy, oni zawsze chcą więcej i więcej!

Feraye będzie chciała zadzwonić na policję, ale Melis ją powstrzyma!

- Pójdę przez ciebie do więzienia! - powie i ucieknie!

Niedługo potem do Feraye dotrze tragiczna informacja.

- Ciociu, wiem, że znaleźli Ragipa. On nie żyje - powie Ege.

Co czeka Melis? Czy odpowie za to, co zrobiła?

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to turecki serial obyczajowy, który od swojej premiery we wrześniu 2022 roku zdobył serca widzów w Turcji. Opowieść o młodej dziewczynie, która musi zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami losu, porusza i inspiruje. Co sprawia, że serial jest tak popularny? Serial "Miłość i nadzieja" opowiada historię 18-letniej Zeynep, w którą wciela się utalentowana Eda Elif Başlamışlı. Dziewczyna marzy o studiach, ale jej plany zostają nagle pokrzyżowane, gdy jej matka trafia do więzienia. To jednak nie koniec niespodzianek.

Wkrótce Zeynep trafia do domu ojca, którego nigdy nie poznała. Okazuje się, że jest nim Bülent, odnoszący sukcesy prawnik. Mężczyzna postanawia pomóc dziewczynie, nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości. Bülent wyciąga do Zeynep pomocną dłoń w momencie, gdy ta zostaje całkiem sama sądząc, że matka ja opuściła i uciekła z kochankiem. Czy dziewczyna odkryje prawdę o swoim ojcu? Jak potoczą się jej losy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w kolejnych odcinkach serialu "Miłość i nadzieja".

Za reżyserię serialu "Miłość i nadzieja" odpowiadają Gürsel Ateş i Reyhan Usta. Produkcja była emitowana na antenie Kanal D i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony widzów. "Miłość i nadzieja" to serial, który z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom tureckich produkcji. Fabuła pełna emocji, tajemnic i wzruszeń sprawia, że widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów. Jeśli szukacie serialu, który poruszy Wasze serca, koniecznie sięgnijcie po "Miłość i nadzieję".

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.

