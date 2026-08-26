La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 467: Lope na celowniku Don Romula, a Curro obarczony śmiercią Paco - ZDJĘCIA

Alonso próbował wyrzucić Marię Antonię. Kobieta zostaje jednak w pałacu

Narastające napięcie wokół Maríi Antonii wreszcie eksploduje. W 467. odcinku hiszpańskiej produkcji kobieta wyzna Lorenzowi, że Alonso zażądał jej wyprowadzki. Kapitan nie zamierza tolerować takiego zachowania i zażąda wyjaśnień bezpośrednio od markiza. Zaskakującym obrotem spraw, Cruz postanawia interweniować i zatrzymać Marię Antonię w pałacu. Pozwoli to kobiecie pozostać blisko Alonso, co jednocześnie sprawi, że jej uczucia do niego staną się jeszcze silniejsze.

Don Romulo używa siły wobec Lopego. Virtudes odzyskuje więź z Simoną

Powracający do sił Lope nie potrafi oprzeć się starym przyzwyczajeniom. Jego plany brutalnie przerywa Rómulo, który zmuszony jest użyć radykalnych środków. Kiedy Lope wreszcie odzyskuje przytomność i próbuje przeprosić lokaja, dokonuje szokującego odkrycia.

Równolegle, Virtudes odnajduje wspólny język z Simoną, decydując się na próbę odzyskania syna, Adolfita. Mimo to kobieta obawia się, że nie poradzi sobie w roli matki, nawet jeśli chłopiec wróci. W tej trudnej sytuacji wsparcie oferują jej Simona i Candela.

Curro winny śmierci Paca? José Juan szuka sprawiedliwości w 467. odcinku "La Promesy"

Odejście Paca staje się zarzewiem poważnego konfliktu. Załamany José Juan obciąża Curra wyłączną winą za śmierć bliskiego. Przekonanie o odpowiedzialności młodego de la Maty sprawia, że relacje między bohaterami stają się jeszcze bardziej napięte.

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Kiedy emisja 467. odcinka „La Promesy”? Sprawdź szczegóły

Premierowy, 467. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic”, stacja TVP2 wyemituje we wtorek, 1 września o 15:05. Dla spóźnialskich lub tych, którzy chcą nadrobić zaległości, wszystkie epizody dostępne są również na platformie TVP VOD.

O czym opowiada „La Promesa - pałac tajemnic”? Fabuła i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to wciągająca hiszpańska telenowela kostiumowa, umiejscowiona w malowniczych andaluzyjskich plenerach z początku XX wieku. Główną bohaterką jest młoda Jana, która podejmuje pracę jako służąca w luksusowej posiadłości. Jej prawdziwym celem jest jednak odnalezienie zaginionego brata oraz zemsta na winnych śmierci jej matki. Sytuację komplikuje nieoczekiwane uczucie do Manuela, dziedzica ogromnego majątku. Serial po mistrzowsku łączy mroczne tajemnice, wątki kryminalne i zakazaną miłość, obnażając równocześnie gigantyczne nierówności społeczne tamtej epoki.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Ana Garcés wcielająca się w postać Jany

Arturo Sancho jako Manuel

Eva Martín w roli Cruz

Manuel Regueiro grający Alonso

María Castro jako Pia

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