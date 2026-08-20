La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 463: Brutalna zasadzka na Manuela i Curro i upokorzenie Petry na oczach całej służby

Publiczna kara i zasadzka na froncie w 463. odcinku "La Promesy - pałacu tajemnic"

Romulo decyduje się na radykalny krok i przy całej służbie ostro strofuje Petrę. Mężczyzna wydaje kategoryczny zakaz, nie pozwalając jej na jakiekolwiek kontakty z Gregoriem.

W tym samym czasie na froncie rozgrywa się prawdziwy dramat. Przeprawa przez gęsty las kończy się tragicznie, gdy Manuel i Curro wraz ze swoim oddziałem wpadają w brutalną zasadzkę wroga. Ich szanse na przeżycie drastycznie maleją.

Zdrada Santosa, obawy Margerity i listy z frontu w odcinku 463. "La Promesy - pałacu tajemnic"

Jana i Vera starają się ze wszystkich sił pomóc ciężko pobitemu Lope. Ich zaangażowanie zostaje jednak przerwane przez Santosa, który przyłapuje je na opiece nad rannym kucharzem i bez wahania donosi o wszystkim Petrze.

W innej części pałacu Margareta nie kryje swojego zaniepokojenia. Kobieta drży o wspólną przyszłość, obawiając się konsekwencji pogarszającego się stanu zdrowia Ignacia.

Tymczasem Alonso ma już dość pałacowych intryg i w stanowczych słowach nakazuje Marii Antonii natychmiastowy wyjazd. Napiętą atmosferę potęguje moment, w którym do posiadłości docierają wreszcie wyczekiwane listy z frontu, a wszyscy z zapartym tchem czekają na wieści.

"La Promesa - pałac tajemnic" - data i godzina emisji odcinka 463

Hiszpańska telenowela „La Promesa - pałac tajemnic” jest emitowana na antenie TVP2. Fani serialu odcinek 463. będą mogli obejrzeć w środę, 26 sierpnia 2026 roku, o godzinie 15:05. Dla tych, którzy przegapią telewizyjną emisję, odcinki są dostępne również w internecie, na platformie TVP VOD.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to wciągający hiszpański serial kostiumowy, który przenosi widzów do początków XX wieku, w realia malowniczej Andaluzji. Główną bohaterką jest Jana, młoda kobieta, która zatrudnia się w rezydencji jako pokojówka. Jej prawdziwym celem jest jednak odnalezienie brata zaginionego przed laty oraz pomszczenie śmierci matki. Sytuacja komplikuje się, gdy Jana zakochuje się w Manuelu, dziedzicu fortuny. Produkcja ukazuje nie tylko zawiłe intrygi i tajemnice z przeszłości, ale także przepaść społeczną między arystokracją a służbą.

Na ekranie możemy podziwiać następującą obsadę:

Ana Garcés jako Jana

Arturo Sancho jako Manuel

Eva Martín jako Cruz

Manuel Regueiro jako Alonso

María Castro jako Pia

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