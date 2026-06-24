Losy Jimeny od dawna nieubłaganie zmierzały ku katastrofie. W minionych epizodach wielokrotnie udowadniała, że zmaga się z ogromnymi problemami emocjonalnymi. Kobieta chwytała się najbardziej skrajnych metod, aby tylko nie stracić Manuela. Widzów zszokowało między innymi sfingowanie przez nią stanu błogosławionego, co miało zagwarantować jej litość oraz uratować małżeństwo. Gdy mistyfikacja powoli wychodziła na jaw, bohaterka brnęła w kolejne oszustwa, wmawiając wszystkim rzekome poronienie, przez co jej kontakty z resztą domowników drastycznie się pogorszyły.

Najwięcej przerażenia wywołał jednak jej bezlitosny atak na Catalinę. Niestabilna emocjonalnie kobieta zamknęła ją w sypialni, rozlała benzynę i podłożyła ogień w pokoju. Ten okrutny przejaw agresji sprawił, że kiedy z powrotem pojawiła się w murach pałacu, wszyscy jego mieszkańcy drżeli ze strachu, obawiając się następnych niespodziewanych wybuchów furii z jej strony.

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Abel naciska na Jimenę. Konfrontacja w serialu La Promesa

Kiedy Jimena znów zamieszkała w posiadłości, kluczową postacią okazał się Abel, pragnący nakłonić ją do wyznania prawdy o udawanej ciąży. Ta ostra wymiana zdań doprowadziła do tragicznego przełomu. Przytłoczona ogromnym stresem i targającymi nią uczuciami bohaterka kompletnie postradała zmysły i w 417. odsłonie hiszpańskiej produkcji postanowiła odebrać sobie życie, co wprawiło wszystkich w osłupienie.

Śmierć Jimeny w 418. odcinku telenoweli La Promesa

Nad nieprzytomną córką bezustannie czuwała pogrążona w rozpaczy matka, Mercedes. Kobieta kipiała ze złości na lokatorów rezydencji, zrzucając na nich pełną odpowiedzialność za ten dramat. Pomimo ogromnych wysiłków medyków, obrażenia po skoku z dużej wysokości były tak poważne, że Jimena zmarła. Po oficjalnym potwierdzeniu zgonu, rodzice postanawiają przetransportować ciało zmarłej do własnego majątku. Mercedes oraz jej krewni są święcie przekonani, że to ród de Lujan doprowadził do nieszczęścia, co staje się zarzewiem ostrej wojny między obiema familiami i zwiastuje potężne kłopoty w kolejnych odcinkach.

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Serial La Promesa - pałac tajemnic. Kiedy i gdzie można oglądać produkcję?

Produkcję "La Promesa – pałac tajemnic" można śledzić w dni powszednie o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera najnowszego odcinka przypada z kolei na środę, 24 czerwca 2026 roku, co z pewnością przyciągnie przed ekrany liczne grono fanów. Osoby, które nie zdążą na emisję telewizyjną o tej porze, wcale nie muszą się martwić. Wszystkie archiwalne, jak i najnowsze epizody są bez problemu udostępniane w internecie na platformie streamingowej TVP VOD.

Obsada i fabuła hiszpańskiego hitu La promesa – pałac tajemnic

Jana coraz mocniej wnika w mroczne sekrety rodu Lujan, poznając kolejne spiski ukrywane w korytarzach rezydencji La Promesa. Codzienność stawia przed nią zupełnie nowe przeszkody – bohaterka musi skutecznie maskować swój prawdziwy cel, a zarazem lawirować w środowisku przesiąkniętym nieustannymi intrygami i sporami dzielącymi arystokrację oraz służbę. Dodatkową komplikacją jest jej bliska więź z Manuelem, zmuszająca ją do wyboru pomiędzy rodzącą się miłością a zaplanowanym odwetem. Z kolei w samej posiadłości atmosfera gęstnieje z każdym dniem, a najnowsze incydenty sugerują, że poszukiwana przez dziewczynę prawda może zszokować ją o wiele bardziej, niż wstępnie zakładała.

W obsadzie aktorskiej serialu znaleźli się m.in.:

Ana Garcés (odgrywająca postać Jany Expósito)

Eva Martín (wcielająca się w Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (w roli Alonso de Luján)

Arturo Sancho (grający Manuela Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (odgrywający Rómulo Baezę)

Antonio Velázquez (w roli Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (wcielająca się w Candelę García)

Carmen Asecas (grająca Catalinę Luján)

Paula Losada (w roli Jimeny)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (odgrywający Juana Ezquerdo)

Marga Martínez (wcielająca się w Petrę Arcos)

Enrique Fortún (grający Lope Ruiza)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (w roli Loli Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)