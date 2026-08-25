La Promesa, odcinek 466: Curro będzie świadkiem śmierci Paco, a Vera doprowadzi Lopego do furii - ZDJĘCIA

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Tragiczna śmierć Paca w 466. odcinku „La Promesy”
Akcja najnowszego epizodu to bezpośrednie następstwo dramatycznej zasadzki z odcinka 464, kiedy to Manuel i Curro wpadli w ręce nieprzyjaciela. W nadchodzącej odsłonie Jos Juan staje przed trudnym wyborem, nie chcąc skazać swojego ciężko rannego brata na pewną śmierć. Obrażenia są jednak zbyt poważne. W efekcie Jos Juan całkowicie obarcza Curra winą za ten dramat, co prowadzi do ostrego konfliktu między nimi.
Paco ostatecznie umiera na rękach Curra. To tragiczne wydarzenie wywołuje u młodego arystokraty potężny wstrząs i ogromne poczucie winy. W ostatnich chwilach życia Paco wyciąga fotografię swojej ukochanej i wypowiada wzruszające słowa. Wspomina o miłości do niej, jej głosie przypominającym najpiękniejszą melodię i perfumach, które doprowadzały go do szaleństwa.
Wielki sekret Marii i wściekłość Lopego w „La Promesie”
Śledztwo dotyczące otrucia hrabiego cykutą, o którym w poprzednim odcinku mówił doktor Gamarra, nabiera tempa. María ze strachem wyznaje Janie, że zdradziła Martinie szczegóły śmierci doni Píi. Służąca obawia się, że w ten sposób nieświadomie podsunęła jej pomysł na zbrodnię. Z kolei w pomieszczeniach dla służby dochodzi do innej kłótni. Lope jest wściekły na Verę za to, że rozpowiedziała reszcie pracowników o jego długach i brutalnym pobiciu przez bandziorów.
Rodzinne pojednanie w 466. odcinku „La Promesy”
W cieniu tych wszystkich tragicznych i napiętych sytuacji, nadchodzi jednak moment pozytywnego przełomu. Virtudes w końcu zakopuje topór wojenny z Simoną i prosi matkę o pomoc w odzyskaniu synka Adolfita. Doświadczona kucharka nie waha się ani chwili i postanawia wesprzeć córkę w tej trudnej walce.
Odcinek 466. „La Promesy” – kiedy i gdzie oglądać?
Premierowa emisja 466. odcinka hiszpańskiej telenoweli „La Promesa - pałac tajemnic” zaplanowana jest na poniedziałek, 31 sierpnia na godzinę 15:05 w TVP2. Fani, którzy nie będą mogli zasiąść przed telewizorami, mogą obejrzeć ten oraz wszystkie wcześniejsze epizody na platformie streamingowej TVP VOD.
O czym opowiada „La Promesa - pałac tajemnic”? Fabuła i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to wciągający hiszpański serial kostiumowy, który przenosi widzów do malowniczej Andaluzji początku XX wieku. Główną bohaterką jest młoda Jana, która zatrudnia się jako służąca w luksusowym majątku. Jej nadrzędnym celem jest odnalezienie brata zaginionego przed laty i wymierzenie sprawiedliwości winnym śmierci jej matki. Jej plan jednak mocno się komplikuje, kiedy dziewczyna niespodziewanie zakochuje się w Manuelu, czyli dziedzicu tej potężnej fortuny. Serial w doskonały sposób łączy wątki kryminalne, mroczne sekrety i zakazaną miłość, obnażając przy tym ogromne nierówności społeczne między panami a służbą.
W obsadzie hiszpańskiej produkcji znaleźli się m.in.:
- Ana Garcés jako Jana
- Arturo Sancho jako Manuel
- Eva Martín jako Cruz
- Manuel Regueiro jako Alonso
- María Castro jako Pia