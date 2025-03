Krew z krwi 3, odcinek 3: Desperacka próba ucieczki Franka! Uwolni się od ludzi Helmuta? - ZDJĘCIA

"Krew z krwi 3" odcinek 3 - sobota, 15.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

W 3 odcinku "Krew z krwi 3" akcja nabierze zawrotnego tempa, gdy Franek, syn Carmen, będzie walczył o życie, próbując uciec z rąk porywaczy. Jednocześnie Carmen stanie przed trudnym zadaniem odkrycia prawdy o losie swojego dziecka. Czy matczyna determinacja wystarczy, by uratować syna?

Franek w 3 odcinku "Krew z krwi 3" ucieknie ludziom Helmuta!

Franek, przetrzymywany w 3 odcinku "Krew z krwi 3" na barce przez bezwzględnego Helmuta, zda sobie sprawę, że jego życie wisi na włosku. W obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa zdecyduje się na desperacką próbę ucieczki. Czy młody mężczyzna zdoła przechytrzyć swoich oprawców i odzyskać wolność? A może jego brawurowa akcja zakończy się tragicznie? Franek zawleczką od puszki sprobuje rozwiązać kajdanki i uwolnić się najszybciej jak tylko potrafi. Okaże się szybko, że syn Carmen będzie niezwykle zdeterminowany, ponieważ zacznie uciekać w zawrotnym tempie.

Franek w 3 odcinku "Krew z krwi 3" uwolni się z rąk oprawców, jednak zrobi to w ostatniej chwili, ponieważ ludzie Helmuta będą równie nieustępliwi. Gdy zostanie otoczony przez nich na pomoście, zdecyduje się wskoczyć do wody, jednak okaże się, że to pułapka bez wyjścia. Ludzie Helmuta kilka chwil później wyciągną syna Carmen z wody, a sam Helmut wymierzy do niego z broni. Czy to będzie ostateczny koniec Franka?

Carmen w 3 odcinku "Krew z krwi 3" odzyska syna?

Tymczasem Carmen otrzyma wstrząsającą wiadomość o odnalezieniu zwłok młodego mężczyzny w magazynie Bronka (Szymon Bobrowski). Prokurator Tarczyński (Mirosław Haniszewski) będzie przekonany, że to Franek, co wprawi matkę w osłupienie i rozpacz. Jednak Bronek wyzna Carmen, że jej syn nadal żyje, co da kobiecie nadzieję i zmotywuje do dalszych poszukiwań. Czy Carmen uda się odnaleźć Franka i uratować go przed niebezpieczeństwem? Przekonamy się już niebawem!