Kawa z kardamonem, odcinek 3: Anna zostanie uwięziona w swoim pokoju! Adam uratuje ją z opresji? - ZDJĘCIA

Miłość i nadzieja. Matka Kuzeya zaatakuje Elif! Wygarnie jej, co o niej myśli. Streszczenie odcinka 43 Ask ve umut (01.10.2024)

"Kawa z kardamonem" odcinek 3 - sobota, 21.09.2024, o godz. 17.35 w TVP1

W 3 odcinku "Kawy z kardamonem" Anna znajdzie się w beznadziejnej sytuacji. Wuj Pawło, rozgniewany i zdesperowany, zamknie dziewczynę w jej pokoju, chcąc zmusić ją do ślubu z dużo starszym, ale bogatym wierzycielem. Jego plan ma na celu uratowanie go przed całkowitą ruiną finansową, jednak Anna, przerażona i bezsilna, nie będzie miała żadnej możliwości ucieczki. Dziewczyna, po śmierci matki, została przygarnięta przez wuja i ciotkę, co sprawi, że nie może otwarcie się im przeciwstawić. Przepiękna dziewczyna zostanie postawiona w sytuacji, w której każdy jej krok będzie obserwowany, a Pawło nie cofnie się przed niczym, aby zrealizować swoje plany.

W 3 odcinku "Kawy z kardamonem" zobaczymy, jak Anna będzie walczyć z narzuconym losem, starając się znaleźć jakąkolwiek szansę na ucieczkę. Czy ktoś przyjdzie jej z pomocą? A może będzie musiała sama zmierzyć się z przerażającą przyszłością?

Adam wróci do Żółkwi i uratuje Annę?

Już w 3 odcinku "Kawy z kardamonem" do Żółkwi powróci Adam! Hrabia Adam Rodziński, który początkowo przybył do miasta jedynie po to, aby odebrać klucze do domu swojego wuja, zostanie wciągnięty w wir dramatycznych wydarzeń. Dowiedziawszy się o planach wuja Pawła dotyczących ślubu Anny, Adam postanowi interweniować. Jego szlachecka duma i uczucia wobec Anny nie pozwolą mu biernie patrzeć na to, co się dzieje.

Adam zagra w karty - Stawka to małżeństwo z Anną?

Adam w 3 odcinku "Kawy z kardamonem" wkroczy do lokalu, gdzie Zgórski będzie grać w karty. Wiedząc, że to właśnie ta gra będzie kluczem do odwołania zaręczyn, Adam dołączy do rozgrywki. Jego plan będzie prosty - wygrać i tym samym zapewnić Annie wolność. Jednak gra o wysoką stawkę okaże się niebezpieczna, a Adam nie będzie miał żadnej pewności, że uda mu się odwieść Zgórskiego od jego planów.