Ferit sprawnie przeprowadza akcję, która kończy się aresztowaniem Cansu oraz mężczyzny, któremu dostarczała dzieła sztuki. Pozwala to na oczyszczenie Esry z zarzutów. Idris planuje użyć Nany jako przynęty do zwabienia Yamana. Ten zaś stara się odnaleźć i uratować kobietę. Nedim decyduje się działać samodzielnie, by uwolnić Nanę, ale sytuacja się komplikuje. Gdy Yaman odkrywa, że przez działania Nedima stracił szansę na uratowanie dziewczyny, wpada w szał, co prowadzi do starcia między nimi. Nedim śledzi Yamana, który wyrusza na poszukiwania Nany. W ich trakcie zastawia pułapkę na Idrisa, znajduje jego kryjówkę i podejmuje próbę uwolnienia kobiety.