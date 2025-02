Emanet. Yaman zdemaskuje Zuhal? Tego intrygantka się nie spodziewała!

Miłość i nadzieja. Kuzey wyzdrowieje dzięki Sili! Tak będzie wyglądać ich czułe pożegnanie. Streszczenie odcinka 145 Ask ve umut (05.03.2025)

Miłość i nadzieja. Tak Melis ogłosi, że jest w ciąży z Ege! Zdradzamy, co się później wydarzy

Spis treści

Emanet. Yaman zdemaskuje Zuhal?

Pomimo tego, że terapia u doktora Aziza przynosi efekty w leczeniu Seher, Zuhal robi wszystko, by kobieta przypomniała sobie tylko złe chwile z mężem. Grając fałszywą przyjaciółkę i wykorzystując fakt, że Seher niczego nie pamięta, intrygantka dąży do tego, by na dobre skłócić ją z Yamanem. Ten natomiast wie, że Zuhal uciekła z więzienia, ale nie ma pojęcia, że znów jest obecna w ich życiu!

To może zmienić się już wkrótce, bo Yaman niespodziewanie wparuje na spotkanie kobiet w kawiarni! Czy zdemaskuje okrutną Zuhal i opowie żonie, jak wielką krzywdę wyrządziła jej w przeszłości?

Czytaj także: Seher i Yaman na sali sądowej. A jednak podejmą decyzję o rozwodzie!

Podczas spotkanie Seher i Zuhal, ta druga naopowiada przyjaciółce bzdur, że miała kiedyś męża i widzi, że Yaman jest tak samo okrutny jak on.

Zawsze, kiedy życie traktuje mnie źle, zastanawiam się, co ja takiego złego zrobiłam? Do dzisiaj nie mogę się pozbiera po tym, co mi zrobił

- wyjawi Zuhal, porównując Yamana do jej okrutnego męża.

Pomimo tego, Seher wyzna przyjaciółce, że ma mieszane uczucia co do swojego męża. Z jednej strony widzi, że jest dobry i troskliwy, ale z drugiej, tratuje go z dystansem.

Tak? A skąd wiesz, jak traktował cię wcześniej?

- nie ustąpi Zuhal.

Czytaj także: Zuhal to znienawidzona postać z Dziedzictwa. Aktorka Hilal Yıldız, która wciela się w tę rolę to prawdziwa piękność!

Naraz kobiety zobaczą przez szybę, że do kawiarni zbliża się Yaman! Czy odkryje, że to Zuhal manipuluje jego żoną? Zobacz w galerii zdjęć, co się wydarzy!

Kiedy 498 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 498 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w czwartek 27 lutego 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później, 28 lutego o godzinie 5:05 na tym samym kanale.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.