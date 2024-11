Emanet. Na ich widok runie na ziemię! Stanie się najgorsze?

Miłość i nadzieja. Elif znajdzie się w impasie i wyzna Kuzeyowi całą prawdę o sobie! Streszczenie odcinka 91 Ask ve umut (11.12.2024)

Spis treści

Emanet. Seher odejdzie od Yamana!

Szantaż Canan mocno przybierze na sile i stanie się najgorsze! Zgodnie z życzeniem teściowej Seher i Fikret zaaranżują swoje spotkanie, na którym dziewczyna zdejmie z palca obrączkę! Wszystkiemu, myśląc że jest niezauważony, będzie się przyglądał Yaman. Ten widok dosłownie zwali go z nóg! Pod wpływem emocji Kirimli straci przytomność, a ukochana i jej przyjaciel zawiozą go do szpitala. Seher nie będzie jednak mogła przy nim zostać!

Fikret, ja nie mogą go tutaj zostawić! A jeśli stanie się coś złego albo będzie mnie potrzebował?

- powie załamana do przyjaciele, który będzie nalegał, żeby oddalili się ze szpitala. Mężczyzna wytłumaczy jej, że jeśli pojawi się tam Canan, może się to źle skończyć. Seher z krwawiącym sercem wyjdzie z lecznicy.

Polecamy: Tak wyjdzie na jaw szantaż Canan w Emanet!

Zrozpaczona dziewczyna zamieszka wraz z Fikretem i Melek w domku na przedmieściach. W tym czasie Yaman będzie miał przeszczep, który uratuje mu życie!

Co stanie się z małym Yusufem, kiedy Seher porzuci ukochanego? Chłopiec zostanie w rezydencji i będzie bardzo tęsknił za ukochaną ciocią. Pomimo, że ta zdąży mu wyjaśnić dlaczego odchodzi i obiecała wrócić, malec nie będzie umiał poradzić sobie z tą sytuacją.

Po przeszczepie wróci dawny Yaman! Zapragnie zemsty!

W tym odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo widzowie zobaczą dwumiesięczny przeskok w czasie. Seher nadal będzie mieszkała z Fikretem, ale nie przestanie tęsknić za Yamanem.

Tymczasem jej mąż wróci do zdrowia po udanym przeszczepie. Yaman znów stanie się tym zimnym i okrutnym mężczyzną, którego poznaliśmy w pierwszych odcinkach serialu Emanet. Będzie przekonany, że żona go oszukała i postanowi zrobić wszystko, by ją odnaleźć i się na niej zemścić!

Nie chcę cię widzieć nawet w snach! Wynoś się z mojej głowy i moich myśli!

- wykrzyczy zaraz po przebudzeniu.

Czytaj również: Seher i Yaman wezmą drugi ślub! Zobacz ZDJĘCIA z pięknej uroczystości w Emanet

Kiedy 427 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 417 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany we wtorek 10 grudnia 2024 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później, 11 grudnia o godzinie 5:10 na tym samym kanale.

W galerii zdjęć publikujemy ZDJĘCIA z tego odcinka telenoweli Dziedzictwo. Łzy Seher i powrót dawnego Yamana!

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.