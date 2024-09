Dziedzictwo. Ziya ucieknie z domu! Omotany przez matkę zrobi TO Seher! Streszczenie 342. odcinka Emanet [10.09.2024]

Emanet. Duygu ze stryczkiem na szyi! To jej koniec?

Ali i Duygu, który znaleźli się w rękach Cafera, mają bardzo poważne kłopoty. Zbir nie cofnie się przed niczym, by na zawsze pozbyć się policjantki, przez którą miał wiele problemów! Czy tym razem uda się mu ją zabić?

Cafer założy Duygu pętlę na szyję, po czym postawi ją na palcach na stołku i wyjdzie! Przykuty do ściany Ali będzie patrzył, jak jego ukochana walczy o życie! Pomimo tego, będzie starał się podtrzymać ją na duchu.

Musisz być silna. Wydostaniemy się stąd. Znajdę sposób, żeby cię uratować!

- powie do stojącej na palcach Duygu, która będzie miała coraz mniej siły, żeby się utrzymać.

Komisarz Ali, widząc, że jego ukochana jest coraz bliżej poddania się, znajdzie w sobie siłę i rozerwie kajdany, którymi był przykuty do ściany! Duygu nie będzie miała czasu mu podziękować, bo już za chwilę magazynie pojawi się Cafer. Policjantom uda się go postrzelić, a przeprowadzona przez Frata operacja poskutkuje przechwyceniem trafnego transportu zbira.

Ziya dostanie ataku szału! Canan odegra rolę zatroskanej matki

Tymczasem Canan przyprowadzi Ziyę do rezydencji. Brat Yamana będzie nalegał, żeby ten pozwolił jej zostać, ale Kirimli będzie nieugięty.

Yaman, ona jest chora! Wszystkim pomagaliśmy, o wszystkich się troszczyliśmy, a ona jest naszą matką! Yaman, proszę!

- na próżno Ziya będzie próbował go przekonać do tego, by pozwolił Canan zostać.

Po chwili Ziya będzie miał poważny atak szału, po którym trafi do szpitala. Canan odegra rolę zatroskanej matki, ale Yaman nie pozwoli jej zbliżyć się do swojego brata!

Na domiar złego, w szpitalu pojawi się także Hakan, który będzie chciał zabić Ziyę!

O serialu Emanet

Telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali.