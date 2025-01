Emanet. Seher odzyska wspomnienia! Tak powie o tym ukochanemu

Miłość i nadzieja. Elif i Kuzey szykują się do ślubu. Tak będą wyglądać ich ostatnie wspólne chwile przed tragedią!

Emanet. Jak Seher odzyska pamięć?

Wskutek nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło podczas rejsu, Seher straciła pamięć. Od tego czasu wszystko zmieniło się w jej związku z Yamanem. Mimo, że on bardzo się stara, by jego ukochana odzyskała utracone wspomnienia, ona jest zagubiona i wszystko jest dla niej obce.

Na szczęście ta sytuacja wkrótce będzie miała swój kres. Seher wszystko sobie przypomni! Jak? Wyjaśniamy w dalszej części tego artykułu.

Okazuje się, że nieustępliwość Yamana przyniesie oczekiwane żniwo. Seher przypomni sobie wszystko, kiedy mąż będzie chciał ją pocałować! Ta, w swoim stylu, ucieknie, ale kiedy dotrze do pokoju, w jej głowie pojawią się obrazy z ich pobytu u ciotki, pierwszej wspólnej nocy i ślubu. Kobieta przypomni sobie wszystko!

Pamiętam. Ja wszystko pamiętam!

- powie do siebie, nie mogąc powstrzymać łez.

Pierwszą osobą, z którą podzieli się radosną nowiną będzie Yusuf. Poprosi go jednak, żeby utrzymał ten fakt w tajemnicy.

Następnie o wszystkim dowiedzą się Cenger, Adalet i Neslihan, a także Ziya i Cicek. Yamana zostawi sobie na deser. Zobacz w GALERII ZDJĘĆ, w jaki sposób Seher powie ukochanemu, że odzyskała pamięć.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.