Dziedzictwo, odcinki 671-673. Ayse zrozumie, że wciąż kocha Ferita. Zgrzyty między Naną a Yamanem i wielka afera. Streszczenia odcinków od 30.08-01.09.2025 - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" (Emanet) odcinek 671 - sobota, 30.08.2025, godz. 16.05 w TVP1

Ferit i Volkan zrobią porządki, by zaimponować Ayse. Kiedy mieszkanie - ich zdaniem – będzie lśniło czystością, Ferit zaprosi byłą żonę na inspekcję. Ayse domyśli się, że efekty sprzątania nie będą zadowalające i razem z Nese pójdą pomóc mężczyznom. Wcześniej Koray przeprosi Ayse za to, że nie uwierzył w jej niewinność. Kiedy usłyszy przypadkiem o jej problemach finansowych, wykradnie jej karty kredytowe, by stworzyć sobie szansę wsparcia ukochanej. Yaman będzie się odnosił do Luki z dystansem. Gdy okaże się, że zgubił dokumenty i nie może zatrzymać się w hotelu, pozwoli, by zatrzymał się w rezydencji. Wbrew nadziejom Nedima Yaman zorientuje się, że jest okradany.

"Dziedzictwo" (Emanet) odcinek 672 - niedziela, 31.08.2025, godz. 16.05 w TVP1

Podczas sprzątania Ayse znajdzie dziennik, w którym Ferit spisuje swoje uczucia i doświadczenia. Będzie mile zaskoczona, gdy przeczyta w nim, że były mąż wciąż bardzo ją kocha i pragnie, by do siebie wrócili. Ale świadomość jego dawnej zdrady nie pozwoli jej dopuścić do siebie myśli, że to mogłoby być możliwe. Mimo generalnych porządków Feritowi i Volkanowi nie udaje się pozbyć pcheł. Ayse proponuje im więc nocleg u siebie. Ferit, choć nie robi sobie wielkich nadziei, liczy na to, że uda mu się zbliżyć do Ayse. Nedim wścieknie się z powodu tego, jak potraktował go Yaman. Poprzysięgnie sobie, że zniszczy dawnego przyjaciela. Swój plan zacznie od przyjęcia propozycji Karacalego - współpraca ma się odbywać za plecami Yamana. On natomiast z zazdrością będzie się przyglądał Nanie i Luce. Nie darzy mężczyzny sympatią, a gdy przypadkiem usłyszy jego rozmowę telefoniczną, w której Luka przyzna, że okłamał Nanę, postanowi za wszelką cenę go zdemaskować. Z pomocą hakera Koray kradnie pieniądze z konta Ayse.

"Dziedzictwo" (Emanet) odcinek 673 - poniedziałek, 01.09.2025, godz. 16.05 w TVP1

Yaman umówi spotkanie służbowe w tej samej restauracji, do której Luka zaprosi Nanę, a po skończeniu rozmowy przyłączy się do nich, kiedy nie będzie mógł znieść, jak tańczą ze sobą na parkiecie restauracji. Nanie nie spodoba się podejrzliwość, z jaką Yaman traktuje Lukę. A Yaman, przekonany o niecnych zamiarach Luki, poprosi Ferita o pomoc w jego sprawdzeniu. Przeszuka walizkę Luki i znajdzie w niej rzekomo zaginiony dowód i paszport. Ku rozpaczy Ayse Ferit i Volkan sprowadzą pchły również do ich domu. Tym razem to panowie zaproszą panie do siebie na nocleg.