Dziedzictwo, odcinek 983. Poyraz odbierze cios od Nany. Nie będzie potrafił wydusić słowa. Rozdzierające sceny - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 983: Najgorsze obawy Nany stają się rzeczywistością

W 983. epizodzie tureckiej telenoweli "Dziedzictwo" urzeczywistnią się najgorsze obawy Nany. Stanie się to w momencie, gdy Ecem odkryje skrzętnie ukrywaną tajemnicę dotyczącą niej i Poyraza. Tanrıverdi zapewni wprawdzie, że zachowa dla siebie informację o ich fikcyjnym małżeństwie, ale w rzeczywistości postanowi wykorzystać tę wiedzę, by skrócić dystans do Kilica. Blondynka wyśle mu zaproszenie na kolację. Tę wiadomość przeczyta jednak Maryam i po wewnętrznej walce zadecyduje o jej skasowaniu.

W 983. odcinku "Dziedzictwa" poczucie winy okaże się jednak dla Maryam zbyt silne. Ostatecznie przyzna się mężowi do swojego uczynku, podając mu dokładne szczegóły z usuniętej wiadomości. Poyraz, znając czas i miejsce spotkania z Ecem, niezwłocznie się tam uda. Nana wyciągnie z tego faktu jednak całkowicie błędne wnioski co do jego intencji.

"Dziedzictwo" odcinek 983: Fatalna pomyłka Nany prowadzi do rozstania

Maryam w 983. odcinku utwierdzi się w przekonaniu, że Kilic wybiera relację z Tanrıverdi. Z tego powodu postanowi usunąć się w cień. Wróci do domu, wyciągnie walizkę i rozpocznie pakowanie. Wkrótce dołączy do niej Poyraz, który będzie całkowicie zdezorientowany tą sytuacją.

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- Co ty robisz? Dokąd się wybierasz?

Zdziwiony mężczyzna dopyta żonę o powód jej zachowania. Kobieta odpowie szczerze.

- Myślałam o Balikesir. Już wcześniej chciałam tam pojechać z Yusufem. Teraz to chyba najlepsze wyjście.

Poyraz w 983. odcinku "Dziedzictwa" będzie jeszcze bardziej oszołomiony słowami o "najlepszym wyjściu". Nana wytłumaczy mu, że nie ma sensu dłużej brnąć w kłamstwo i zechce mu pozwolić żyć według własnych zasad, bez żadnych ograniczeń z jej strony.

- Najlepsze wyjście?

Poyraz próbuje zainterweniować i wytłumaczyć wszystko Nanie, ale ta skutecznie ucina jego zapędy. Kobieta będzie spodziewać się, że mąż będzie próbował ją zatrzymać nawet kosztem własnego szczęścia. Ona jednak nie będzie zamierzała już więcej zgadzać się na jego poświęcenie, zwłaszcza jeśli w grę wejdą prawdziwe uczucia.

- Nie ma sensu się oszukiwać, Poyrazie. Powinieneś żyć tak, jak chcesz. Nie mogę ci tego zabierać.

Kiedy Poyraz spróbuje ponownie dojść do głosu w 983. odcinku, Maryam bezpardonowo mu przerwie. Kobieta roztoczy przed nim wizję bezproblemowego rozwodu i zapewni, że jego dobro jest dla niej priorytetem.

- Nano… - zacznie, ale Maryam natychmiast mu przerwie - Nie martw się. Rozwiedziemy się bez problemu. Twoje szczęście jest dla mnie ważne. Przez jakiś czas zatrzymam się u Aynur. Jeśli pojawi się kontroler, powiemy, że siostra Adalet poważnie zachorowała i muszę jej pomagać. Odczekamy trochę, a potem załatwimy wszystko tak, jak trzeba.

"Dziedzictwo" 983: Nana odda obrączkę – to koniec?

W 983. odcinku "Dziedzictwa" na twarzy Kilica wymaluje się bezsilność. Będzie milczał, ale jego oczy wyrażą ból. Najpotężniejszym ciosem dla mężczyzny będzie jednak moment, gdy Nana zdejmie z palca obrączkę.

- To powinno zostać u ciebie.

Słowa, z jakimi kobieta odda symbol ich małżeństwa, kompletnie sparaliżują Poyraza. Zszokowany mąż nie będzie w stanie wydobyć z siebie żadnego dźwięku w 983. odcinku telenoweli "Dziedzictwo". Ta scena będzie równie bolesna dla samej Nany, w której oczach zalśnią łzy. Do samego końca postara się jednak zachować twarz. Odpowiedź na pytanie, czy to definitywny koniec tego związku, przyniosą kolejne epizody!