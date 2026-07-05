Miłosna maskarada Aynur i prokuratora Sinana w serialu Dziedzictwo

Stosunki łączące bezwzględnego prawnika i jego gosposię od dłuższego czasu przesycone były ukrytymi uczuciami. W 965. epizodzie mężczyzna, dręczony ciągłymi oskarżeniami matki Isl o śmierć drugiego syna, niespodziewanie skłamał o posiadaniu stałej partnerki. Jego późniejsza wpadka z wynajęciem profesjonalnej aktorki w 967. odsłonie sprawiła, że znalazł się w trudnym położeniu, zwłaszcza że dumna służąca odrzuciła propozycję udawania kogoś innego. Przełom nastąpił pod koniec zeszłego tygodnia, gdy prawnik opowiedział dziewczynie o stracie brata, co ostatecznie skłoniło ją do wzięcia udziału w tym miłosnym oszustwie.

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Taniec Sinana i Aynur przed obliczem matki w nowych odcinkach

W 970. odsłonie produkcji rozpocznie się gra pozorów, kiedy to wzruszona tragiczną historią swojego pracodawcy kobieta uratuje go przed kompromitacją, nagle pojawiając się na spotkaniu z Isl i odgrywając rolę zakochanej wybranki. Choć matka prawnika doceni wdzięk rzekomej synowej, jej bezpośrednie i szczere słowa lekko urażą dumną seniorkę, która mimo to zażąda kolejnej konfrontacji.

Sytuacja mocno zagmatwa się w epizodach o numerach 971 oraz 972, ponieważ o intrydze przypadkowo dowie się ciekawska Czarna, a udawana para stanie przed niezwykle trudnym zadaniem. Zakochani będą musieli perfekcyjnie zatańczyć namiętne tango prosto na oczach podejrzliwej Isl, która zacznie wnikliwie analizować każdy ich gest.

Prawdziwy kryzys wybuchnie jednak, gdy do całej sprawy włączy się wiekowa Adalet. W 974. odcinku kobieta odkryje u gosposi niezwykle luksusowy podarunek, co doprowadzi do otwartego oskarżenia dziewczyny o ukrywany, grzeszny romans ze swoim szefem.

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Kiedy i gdzie oglądać 972. odcinek tureckiej telenoweli Dziedzictwo?

Turecka produkcja gości na ekranach telewizorów przez cały tydzień o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Najnowszy, 972. epizod telewidzowie będą mogli obejrzeć dokładnie w środę, 8 lipca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą na premierę telewizyjną, mają możliwość nadrobienia wszystkich nowych i starszych odcinków za pośrednictwem internetowej platformy TVP VOD.

Fani tureckiego formatu mogą również sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując internetowe quizy typu prawda czy fałsz, które weryfikują znajomość najważniejszych wątków i postaci z tego popularnego hitu.

Fabuła i obsada aktorska serialu Dziedzictwo

Fabuła skupia się na losach dwóch sióstr, Seher i Kevser, które są córkami Yusufa i wspólnie żyją w skromnych, lecz szczęśliwych warunkach. Sytuacja ulega zmianie, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego dziedzica rodu Kyrymly, rodzi chłopca i daje mu imię po swoim ojcu, a wkrótce potem zostaje samotną wdową. Na domiar złego kobieta ciężko zapada na zdrowiu i tuż przed śmiercią błaga siostrę o przejęcie opieki nad pięcioletnim synem. Po odejściu Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła despotycznego Yamana, a Seher rozpoczyna trudną walkę o odzyskanie ukochanego siostrzeńca.

W tureckim hicie występują między innymi:

Halil Ibrahim Ceyhan odgrywający postać Yamana

Sıla Türkoğlu jako serialowa Seher

Berat Rüzgar Özkan wcielający się w małego Yusufa

Gülderen Güler występująca w roli Kiraz

Melih Özkaya grający policjanta Alego

Tolga Pancaroglu kreujący postać Ziyi

İpek Arkan jako funkcjonariuszka Duygu

Seda Dadaşova jako siostra Duygu, Yasemin

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