Dziedzictwo, odcinek 905: Gosposia skradła serce Sinana! Przełamuje się i prosi ją o przysługę

Co działo się w 904. odcinku "Dziedzictwa"?

Cennet i Cansel dręczyły Nanę w rezydencji, dopóki Poyraz nie odkrył ich zachowania i nie zabrał dziewczyny do pracy w swojej stolarni, co wywołało u kobiet wściekłość. Ayse zaczęła nabierać podejrzeń wobec Deryi, czując, że ta ma ukryte motywy i jej obecność nie jest przypadkowa. W międzyczasie Sinan, pod wpływem troskliwej opieki Aynur, zaczął się wewnętrznie zmieniać i coraz bardziej otwierać na emocje.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

"Dziedzictwo" odc.905: Ayse konfrontuje się z Deryą

Ayse, która od pewnego czasu bacznie przygląda się Deryi (przedstawiającej się jako Leyla), postanawia działać stanowczo. Mówi jej wprost, że nie ufa jej intencjom. Ta bezpośrednia uwaga początkowo zbija intrygantkę z tropu, jednak szybko ustępuje miejsca gniewowi. Złość Deryi potęguje się, gdy z ukrycia musi obserwować radosne chwile Ferita, Ayse i małej Dogi bawiących się w parku. Nie mogąc znieść ich rodzinnego szczęścia, gorączkowo obmyśla plan, jak zostać sam na sam z Feritem i zmanipulować jego uczucia.

"Dziedzictwo" odc. 905: Iskry między Naną a Poyrazem

W warsztacie Poyraza panuje zupełnie inny klimat. Nana z entuzjazmem i pokorą uczy się fachu pod okiem swojego wybawcy. Wspólna praca z drewnem, przypadkowy dotyk dłoni i konieczność ścisłej współpracy sprawiają, że między bohaterami zaczyna rozwijać się uczucie. Oboje nie są w stanie ukryć rosnącego napięcia – ich spojrzenia zdradzają wszystko. To, co początkowo było tylko pomocą w pracy, stopniowo przekształca się w głęboką więź, która zaczyna budzić w nich podświadomy lęk.

"Dziedzictwo" odc. 905: Sinan przełamuje lody z Aynur

Aynur nie ustaje w wysiłkach, by pomóc Sinanowi wrócić do pełni sił. Serwuje mu domową zupę, co daje okazję do kolejnej dyskusji. Dotychczas chłodny i niedostępny mężczyzna zaczyna darzyć gosposię prawdziwym uczuciem. Kiedy Aynur kończy swoją pracę i zamierza wyjść, Sinan połyka własną dumę i prosi ją, aby została z nim trochę dłużej. Ten z pozoru drobny gest stanowi przełom w ich znajomości i jest wyraźnym sygnałem, że prawnik powoli otwiera swoje serce.

Kiedy emisja 905. odcinka "Dziedzictwa" w TVP1?

Turecką produkcję „Dziedzictwo” można oglądać każdego dnia tygodnia o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premiera 905. odcinka odbędzie się w czwartek, 30 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed ekrany telewizorów, mogą nadrobić wszystkie odcinki w dogodnym czasie, korzystając z platformy streamingowej TVP VOD.

"Dziedzictwo" - fabuła i obsada tureckiego hitu

Fabuła serialu skupia się na losach dwóch sióstr, Seher i Kevser, córek Yusufa. Ich skromne, ale szczęśliwe życie zmienia się, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly. Kobieta rodzi syna, któremu nadaje imię po swoim ojcu, ale jej szczęście nie trwa długo. Zostaje wdową, a wkrótce zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga Seher, by ta zaopiekowała się 5-letnim Yusufem. Po śmierci Kevser, chłopiec trafia pod skrzydła surowego Yamana. Od tego momentu Seher podejmuje nierówną walkę o odzyskanie siostrzeńca.

W rolach głównych występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (Yaman)

Sıla Türkoğlu (Seher)

Berat Rüzgar Özkan (Yusuf)

Gülderen Güler (Kiraz)

Melih Özkaya (Ali)

Tolga Pancaroglu (Ziya)

İpek Arkan (Duygu)

Seda Dadaşova (Yasemin, siostra Duygu)