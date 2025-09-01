Dziedzictwo, odcinek 676: Yaman znajdzie list Seher. Taka była ostatnia wola jego zmarłej żony - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 676 - czwartek, 4.09.2026, o godz. 16.05 w TVP1

List Seher do Yamana, który ujrzy światło dzienne w 676 odcinku "Dziedzictwa" będzie dla pogrążonego w żałobie mężczyzny szansą na rozpoczęcie nowego życia z Naną. Od dłuższego czasu między Yamanem a Naną rozwija się uczucie, które jednak Kirimli chce stłumić w swoim sercu przez wzgląd na pamięć o Seher. Walczy sam ze sobą, wyładuje swój gniew na Nanie, bo tak naprawdę boi się do niej zbliżyć, żeby nie złapać przysięgi danej zmarłej żonie.

Nana i Yaman uwięzieni w windzie w 675 odcinku "Dziedzictwa"

Po tym co w 675 odcinku "Dziedzictwa" zajdzie w windzie w biurowcu, gdzie Yaman i Nana zostaną uwięzieni, a ona dostanie ataku paniki, Kirimli z trudem zapanuje nad uczuciami. Opanowując złość na Nanę, postara się ją uspokoić i znów się do siebie zbliżą. Przerażona opiekunka Yusufa wtuli się w Yamana, który odejmie je w taki sposób, jakby bał się tej bliskości.

Yaman w 676 odcinku "Dziedzictwa" dowie się, że Nana odrzuciła oświadczyny Luki

Po powrocie do domu w 676 odcinku "Dziedzictwa" Yaman odkryje, że Nana odrzuciła oświadczyny Luki i go nie kocha. Przyniesie mu to ulgę i radość, ale jednocześnie dopadnie go wewnętrzne rozdarcie, poczucie winy z powodu Seher i złość na samego siebie.

– Co ja wyprawiam? Dlaczego jestem szczęśliwy? Bo go odrzuciła? Bo została? Z powodu Yusufa… czy z powodu jej samej? Bałem się, że odejdzie. Byłem wściekły… Ale dlaczego? Przecież przysiągłem, że już nikogo do siebie nie dopuszczę!

Yaman w 676 odcinku "Dziedzictwa" znajdzie ostatni list od Seher

Coraz bardziej wzburzony Yaman w 676 odcinku "Dziedzictwa" zrzuci z biurka wszystko, co na nim leżało – książki, dokumenty, zegarek, ramkę ze zdjęciem. Wszystko rozbije się o podłogę i nagle wśród rzeczy znajdzie różową kartkę papieru z ostatnim listem od Seher, który żona napisała tuż przed śmiercią.

"Moja Gwiazdo Północna, życie z tobą było największym szczęściem, jakie mnie spotkało. Nie gniewaj się za to, co napiszę. W dzieciństwie straciłam zbyt wiele – ludzi, nadziei, marzeń. Wciąż mówisz mi, żebym zostawiła przeszłość za sobą, żebym milczała, nie wracała do bólu. Ale czasem to jedyny sposób, by poczuć ulgę – przelać myśli na papier i skierować je do ciebie. Kocham cię. Chcę, żebyś był szczęśliwy, nawet jeśli mnie zabraknie. Nie pozwól, by ciemność znów cię pochłonęła. Nie buduj murów wokół serca. Nie zamieniaj się w cień, który żyje tylko wspomnieniem. Pewnego dnia ktoś się pojawi. Może nawet już się pojawiła. I poczujesz to – nie od razu, ale poczujesz. Że to ona.Nie uciekaj przed tym. Nie broń się. Jeśli ją odepchniesz, oddalisz się również ode mnie. Bo tylko twoje szczęście da mi spokój. Wiem, że złożyłeś mi obietnicę. Że przyrzekłeś, iż nikt już nie zajmie mojego miejsca. Ale proszę – nie dotrzymuj jej. Jeśli nie jesteś pewien, spójrz jej w oczy. Zobacz, jak troszczy się o ciebie, jak walczy o twój uśmiech. Zobacz, jak szczęśliwy jest Yusuf. Ona cię znalazła. Ty ją również. Nie pozwól jej odejść."

Yaman w 676 odcinku "Dziedzictwa" nie spełni ostatniej woli zmarłej Seher

Ostatnia wola Seher w jej liście do Yamana w 676 odcinku "Dziedzictwa" wywoła jednak skutek odwrotny do zamierzonego. Mężczyzna postanowi, że będzie wierny zmarłej żonie do końca, że Nana nigdy jej nie zastąpi. Tylko czy zdoła uciec przed coraz silniejszą miłością do Nany i dręczącym go poczuciem winy wobec Seher? To się okaże w kolejnych odcinkach "Dziedzictwa" jesienią.

– Dlaczego mi to napisałaś? Chcesz, żebym złamał dane ci słowo? A przecież nie mam do tego prawa. Nie mogę…