Dziedzictwo, odcinek 2021: Poyraz podejmie ryzyko! Zawrze tajny układ z policją i ukryje to przed Naną - ZDJĘCIA

Sedat i szantaż Poyraza

Poyraz już wcześniej podjął decyzję o zakończeniu udziału w brutalnych walkach. W 1017. odsłonie „Dziedzictwa” Sedat jednoznacznie dał mu do zrozumienia, że odmowa wejścia do ringu niesie za sobą konsekwencje. Mimo to Poyraz, chcąc chronić Nanę i bliskich, stanowczo odrzucił żądania gangstera.

Sytuacja diametralnie zmieniła się w 1019. odcinku telenoweli. Sedat zjawił się w warsztacie i uciekając się do szantażu, zmusił Poyraza do powrotu do nielegalnych pojedynków. Mężczyzna uległ, choć wcześniej złożył Nanie obietnicę, że więcej nie będzie narażał swojego życia w klatce.

Poyraz i Nana: Tajemnica przed żoną

Kolejny, 1020. odcinek „Dziedzictwa” przyniósł powrót Poyraza do walk, jednak tym razem zdecydował on, że wszystko zostanie zatajone przed żoną. Nana dość szybko zorientowała się, że zachowanie jej męża uległo zmianie. Kobieta wyraźnie poczuła, że mąż nie jest z nią do końca szczery.

Sytuację dodatkowo skomplikowali Cansel i Semih, którzy poznali tajemnicę Poyraza. W tym samym odcinku zdecydowali się oni wykorzystać tę wiedzę, by poróżnić małżeństwo. Poyraz tkwił w rozkroku: z jednej strony musiał stawiać czoła gangsterom, z drugiej zaś chronić nieświadomą żonę.

Poyraz współpracuje z policją w 1021. odcinku »Dziedzictwa«

1021. odcinek „Dziedzictwa” przyniesie punkt zwrotny. Poyraz nawiąże współpracę z policją, by wspomóc śledczych w rozpracowaniu siatki przestępczej zajmującej się nielegalnymi walkami. Ten ruch będzie wiązał się z ogromnym ryzykiem. Najdrobniejsze potknięcie może zdemaskować jego podwójne życie przed bezwzględnymi przestępcami.

Odcinek 1021. »Dziedzictwa« - kiedy oglądać?

Nowe odcinki „Dziedzictwa” można śledzić każdego dnia na TVP1 o 16:00. Premiera 1021. odcinka zaplanowana jest na czwartek, 3 września 2026 roku. Wszystkie epizody po telewizyjnej premierze trafiają na platformę TVP VOD.

O czym jest serial »Dziedzictwo«? Obsada

„Dziedzictwo” (oryginalnie Emanet) to historia pełna skrajnych emocji, w której kluczową rolę odgrywa walka o dobro rodziny po tragicznych wydarzeniach. W centrum uwagi znajduje się osierocony Yusuf, który trafia pod opiekę stanowczego wuja, Yamana. Ich świat wywraca się do góry nogami, gdy w życiu chłopca pojawia się jego ciotka, Seher. Z czasem między opiekunami budzi się uczucie, które staje się fundamentem życia Yusufa.

Kolejne sezony przynoszą dramatyczne zwroty akcji. Yaman Kırımlı umiera, a brzemię wychowania Yusufa przejmuje Nana Maryam.

To jednak nie koniec kłopotów, ponieważ nad Naną wisi widmo deportacji. Wtedy w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna, by zapobiec wyjazdowi kobiety i kolejnej traumie dla Yusufa, decyduje się na aranżowane małżeństwo. Ta decyzja pociąga za sobą nowe konflikty, ale także powolne budowanie prawdziwej relacji.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu w roli Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili wcielająca się w Nanę

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan grający małego Yusufa

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