Dziedzictwo, odcinek 1052: Pelin dostanie nadzieję na odzyskanie Poyraza. Prawda o jego małżeństwie zmieni wszystko - ZDJĘCIA

Pelin odkryje sekret Nany i Poyraza w 1052. odcinku „Dziedzictwa”

Pelin zagościła u Poyraza w 1047. odcinku telenoweli „Dziedzictwo”, ukrywając się przed swoim bratem Atakanem. Od samego początku Nana czuła niepokój z powodu jej obecności. W 1048. odcinku Nana nie potrafiła już ukryć zazdrości o byłą dziewczynę męża. Mimo że zależy jej na tym, aby Pelin była bezpieczna, wspólne mieszkanie nie napawa jej optymizmem.

Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy brat Pelin próbował przekupić Poyraza wielkimi pieniędzmi w zamian za siostrę. Poyraz nie przystał na tę propozycję, mimo że pieniądze bardzo przydałyby się jego bliskim. Zdecydował, że kobieta może zostać w ich domu tak długo, jak będzie trzeba. Musiał jednak zapewnić Nanę o swoich uczuciach i udało mu się ją przekonać. To jednak nie zniechęci Pelin do prób rozdzielenia małżonków.

Gdy w 1052. odcinku "Dziedzictwa" Pelin przypadkiem usłyszy, że Poyraz poślubił Nanę tylko po to, aby nie została deportowana, w jej głowie narodzi się plan odbicia dawnego partnera. Czy jej knowania przyniosą oczekiwany skutek i z jakimi trudnościami będzie musiała się zmierzyć?

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1052

Nowe odcinki serialu „Dziedzictwo” są emitowane każdego dnia o 16:00 w TVP1. Odcinek 1052. zostanie pokazany w poniedziałek, 19 października 2026 roku. Wszystkie epizody, po ich telewizyjnej premierze, można również obejrzeć online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (w oryginale Emanet) to historia o miłości, stracie i rodzinnych więziach. Po śmierci rodziców, nad małym Yusufem przejmuje opiekę jego surowy wuj Yaman. Sytuacja zmienia się, gdy w ich życiu pojawia się ciotka chłopca, Seher. Pomimo początkowych trudności i intryg, opiekunowie zbliżają się do siebie, a ich rosnące uczucie staje się ratunkiem dla Yusufa.

W kolejnych sezonach dochodzi do wielkiego dramatu. Yaman Kırımlı traci życie, a odpowiedzialność za wychowanie Yusufa i kontynuowanie spuścizny rodziny przejmuje Nana Maryam.

Sytuacja komplikuje się, gdy Nana staje w obliczu deportacji. Aby zapobiec jej przymusowemu wyjazdowi i uchronić Yusufa przed kolejną stratą, w jej życiu zjawia się Poyraz. Decydują się na fikcyjny ślub, a to wymuszone małżeństwo staje się powodem do nowych napięć, emocji i zmian w ich relacjach.

W serialu grają m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Sonda Czy "Dziedzictwo" to dobry serial? Świetny! Nie, ale i tak oglądam Jest okej, ale bez super rewelacji Taki średniak

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