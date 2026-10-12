Dziedzictwo, odcinek 1049: Poyraz pod jednym dachem z byłą ukochaną. Nana zmieni się nie do poznania - ZDJĘCIA

Pelin zatrzyma się u Poyraza i Nany w 1049. epizodzie „Dziedzictwa”

Przypomnijmy, że w 1046. odcinku „Dziedzictwa” Pelin po wielu latach nieobecności nagle wkroczyła w życie Poyraza. Zdesperowana kobieta uciekała przed swoim przyrodnim bratem, który rzekomo planuje pozbawić ją całego majątku.

W nadchodzącym 1049. odcinku „Dziedzictwa” stan Pelin wywoła u Poyraza spory niepokój. Kobieta wciąż przeżywa ogromny stres po ostatnich, dramatycznych zajściach. Mężczyzna dochodzi do wniosku, że w takiej sytuacji pozostawienie jej samej jest zbyt ryzykowne. W efekcie postanawia, że Pelin spędzi w jego posiadłości czas dzielący ją od procesu sądowego. Ta decyzja oznacza, że dawna miłość Poyraza zostanie współlokatorką jego i Nany na znacznie dłuższy okres.

Nana nie radzi sobie z dawną ukochaną Poyraza

Nana spróbuje zachować kamienną twarz. Na zewnątrz zaakceptuje postanowienie męża o ugoszczeniu Pelin, ale jej wewnętrzne napięcie szybko wyjdzie na jaw. Zacznie ją trawić silna zazdrość o nową domowniczkę. Poyraz tymczasem nie zauważy problemu, koncentrując się wyłącznie na ochronie swojej byłej partnerki.

Kiedy i o której oglądać 1049. odcinek „Dziedzictwa”?

Nowe odcinki tureckiej produkcji „Dziedzictwo” są pokazywane codziennie o 16:00 na kanale TVP1. Emisja 1049. epizodu została zaplanowana na wtorek, 13 października 2026 roku. Wszystkie dotychczasowe odsłony serialu widzowie mogą również odtworzyć w internecie, korzystając z serwisu TVP VOD.

O czym opowiada telenowela „Dziedzictwo” i kto w niej gra?

„Dziedzictwo” (w oryginale Emanet) to znany serial o skomplikowanych uczuciach, życiowych dramatach i trudnej walce o rodzinne więzi. Po śmierci rodziców, opiekę nad osieroconym Yusufem przejmuje jego surowy wuj, Yaman. Gdy w ich otoczeniu zjawia się Seher, cicha i skromna ciocia malucha, dochodzi do wybuchu emocji. Mimo początkowej wrogości i intryg knutych przez nieprzyjaciół, opiekunowie powoli zbliżają się do siebie, a ich relacja staje się dla chłopca prawdziwym wsparciem.

W późniejszych sezonach akcja przybiera niezwykle dramatyczny kierunek, zmuszając bohaterów do zmierzenia się z ogromną tragedią. Yaman Kırımlı ponosi śmierć, a odpowiedzialność za małego Yusufa i pielęgnowanie rodowego dziedzictwa przejmuje Nana Maryam.

Sytuacja gmatwa się jeszcze mocniej, gdy nad Naną zaczyna wisieć widmo deportacji z kraju. Aby zablokować jej wyjazd i uchronić Yusufa przed kolejnym ciosem, w akcję wkracza Poyraz. Decyduje się na fikcyjny ślub z Naną, jednak to wymuszone okolicznościami małżeństwo staje się początkiem nowych problemów, burzliwych emocji i rodzących się powoli prawdziwych uczuć.

W obsadzie serialu znajdują się między innymi:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu w roli Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili grająca Nanę

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan wcielający się w małego Yusufa

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