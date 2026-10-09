Dziedzictwo, odcinek 1048: Ważny ślad w sprawie śmierci Ezgi! Ibo dotrze do jej wiadomości z laptopa - ZDJĘCIA

Wcześniejsza rozprawa Aynur w 1048. odcinku "Dziedzictwa"

Sinan nie ustaje w poszukiwaniach dowodów, które pomogłyby w oczyszczeniu Aynur z zarzutów morderstwa Ezgi. Czasu ubywa, a napięcie rośnie. W najnowszym, 1048. odcinku "Dziedzictwa" Baran przekazuje prokuratorowi informację o przyspieszeniu terminu rozprawy sądowej. Posiedzenie sądu ma odbyć się za kilka godzin.

To oznacza dla Sinana walkę z czasem o zdobycie nowych informacji. Sytuacja Aynur jest nie do pozazdroszczenia, gdyż wszystkie dotychczasowe dowody świadczą na jej niekorzyść. Jak pamiętamy z 1047. odcinka, trafiła do aresztu po tym, jak pod paznokciami ofiary odkryto jej DNA.

Odkrycie laptopa Ezgi w 1048. odcinku serialu "Dziedzictwo"

Niespodziewanie pojawia się światełko w tunelu. Sinan przypomina sobie, że Ezgi pozostawiła w jego domu laptop. Decyduje się na sprawdzenie danych zapisanych na urządzeniu.

Jego przeczucia okazują się słuszne. Ibrahimowi udaje się odzyskać dostęp do wiadomości z pogróżkami, które otrzymywała Ezgi. To odkrycie może okazać się przełomowe dla całej sprawy. W 1048. odcinku "Dziedzictwa" ten nowy ślad daje szansę na zidentyfikowanie prawdziwego sprawcy. Znalezione wiadomości to kolejny, ważny element tej skomplikowanej układanki.

Data i godzina emisji 1048. odcinka "Dziedzictwa"

Nowe odcinki serialu "Dziedzictwo" można oglądać każdego dnia o godzinie 16:00 w TVP1. Odcinek numer 1048 zostanie nadany w poniedziałek, 12 października 2026 roku. Wszystkie epizody po premierze w telewizji są również udostępniane w serwisie TVP VOD.

Fabuła i obsada telenoweli "Dziedzictwo"

"Dziedzictwo" (oryg. Emanet) to historia opowiadająca o miłości, tragicznych wydarzeniach i walce o rodzinę. Głównym wątkiem jest los małego Yusufa, który po stracie rodziców trafia pod skrzydła surowego wuja, Yamana. Gdy w ich życiu zjawia się Seher, skromna ciotka chłopca, dochodzi do prawdziwej burzy emocjonalnej. Z biegiem czasu, pomimo początkowej niechęci i przeszkód ze strony wrogów, opiekunowie zbliżają się do siebie, a ich relacja staje się kluczowa dla dziecka.

W kolejnych sezonach widzowie są świadkami dramatycznych zwrotów akcji, gdy bohaterowie muszą radzić sobie z bolesnymi stratami. Śmierć Yamana Kırımlı sprawia, że obowiązek opieki nad Yusufem i dbania o jego dziedzictwo przejmuje Nana Maryam.

Sytuacja komplikuje się, gdy Nanie grozi deportacja. Z pomocą przychodzi Poyraz, który decyduje się na fikcyjne małżeństwo z kobietą, by zapobiec kolejnemu rozbiciu rodziny Yusufa. To zaaranżowane małżeństwo z rozsądku rodzi jednak nowe konflikty i niespodziewane emocje.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.