Dziedzictwo, odcinek 1018: Kivanc ulegnie wypadkowi w dniu zaręczyn! Aynur znów zbliży się do Sinana

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-08-31 10:13

W 1018. odcinku serialu „Dziedzictwo” plany Aynur i Kivanca ulegną gwałtownej zmianie. Tuż przed zaręczynami dojdzie do tragicznego wypadku drogowego, po którym mężczyzna trafi do szpitala. Zdezorientowaną kobietę wesprze Sinan, co może ponownie zbliżyć tę dwójkę. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w nowym odcinku „Dziedzictwa”.

Dramat przerwie zaręczyny Aynur i Kivanca w 1018. odcinku „Dziedzictwa”

Jeszcze w 1013. odcinku „Dziedzictwa” wydawało się, że Aynur dokonała ostatecznego wyboru. Kobieta niespodziewanie przyjęła oświadczyny Kivanca. Decyzja ta była wynikiem rozczarowania postawą Sinana oraz jego relacją z Ezgi.

W 1014. odcinku tureckiej produkcji sytuacja wcale nie stała się jaśniejsza. Mimo że Aynur zgodziła się na związek z Kivancem, wciąż nie potrafiła zapomnieć o Sinanie. Prokurator również ciężko znosił rozwój wydarzeń, a w 1015. epizodzie Lerzan zwróciła mu uwagę, że zaręczyny Aynur mogą być jedynie formą ucieczki przed prawdziwymi uczuciami.

Kulminacja nastąpi w 1018. odcinku „Dziedzictwa”, dokładnie w dniu planowanych zaręczyn. Nim Aynur i Kivanc zdążą rozpocząć wspólne życie, wydarzy się tragiczny wypadek samochodowy. Na wieść o incydencie Aynur zemdleje, a Sinan dopilnuje, aby kobieta doszła do siebie. Z kolei Kivanc zostanie przewieziony do szpitala, gdzie odwiedzi go przyszła żona.

Wypadek Kivanca komplikuje sytuację Aynur w 1018. odcinku „Dziedzictwa”

Dramatyczne wydarzenia z udziałem Kivanca będą wielkim ciosem dla Aynur, która i tak była rozdarta emocjonalnie. Zapewniała Sinana o słuszności swojej decyzji, jednak w głębi duszy nadal żyła przeszłością.

Sinan nie zrezygnował z walki o kobietę. W 1017. odcinku, tuż przed zaręczynami, zdoła odnaleźć Aynur, wręczy jej upominki i zaoferuje pełne wsparcie. Ich szczerą rozmowę niespodziewanie przerwie jednak Adalet.

W 1018. odcinku „Dziedzictwa” Adalet po raz kolejny spróbuje wpłynąć na Aynur. Przypomni, że do ceremonii z Kivancem pozostało niewiele czasu, namawiając ją do ostatecznego odcięcia się od Sinana. Aynur nie będzie jednak w stanie stłumić uczuć do prokuratora.

W 1018. odcinku „Dziedzictwa” Sinan nie opuści Aynur

Po tragicznym wypadku Kivanca w szpitalu natychmiast zjawi się Sinan. Mężczyzna będzie trwał przy zdezorientowanej Aynur, zapewniając jej oparcie w momencie, gdy jej narzeczony będzie walczył o zdrowie pod okiem lekarzy.

Te dramatyczne wydarzenia nabiorą szczególnego znaczenia, ponieważ Sinan z coraz większym trudem wypiera własne uczucia. Wszystko wskazuje na to, że trudne chwile mogą ponownie połączyć go z Aynur.

„Dziedzictwo” – kiedy i gdzie oglądać odcinek 1018

Nowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można śledzić codziennie o 16:00 na kanale TVP1. Emisja 1018. epizodu zaplanowana jest na poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku. Po premierze telewizyjnej wszystkie odcinki są udostępniane na platformie streamingowej TVP VOD.

O czym jest serial „Dziedzictwo” i kto w nim występuje?

„Dziedzictwo” (w oryginale Emanet) to bijąca rekordy popularności telenowela, opowiadająca o miłości, stracie i rodzinnych więzach. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę bezwzględnego wuja Yamana. Sytuacja ulega zmianie, gdy zjawia się Seher, skromna ciotka chłopca. Pomimo początkowej wrogości i intryg, między prawnymi opiekunami rodzi się uczucie, a ich relacja staje się oparciem dla dziecka.

W kolejnych sezonach fabuła przyjmuje dramatyczny obrót, zmuszając bohaterów do zmierzenia się ze stratą. Yaman Kırımlı umiera, a ciężar opieki nad Yusufem oraz kontynuowania dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sytuacja Nany dodatkowo się komplikuje, gdy grozi jej deportacja. Aby uniknąć jej wyjazdu i kolejnego dramatu w życiu Yusufa, pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na drastyczny krok – zawiera z Naną fikcyjne małżeństwo. Ten układ staje się źródłem nowych konfliktów, emocji, ale i rodzącej się bliskości.

W serialu zagrali między innymi:

  • Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w Yamana Kırımlı
  • Sıla Türkoğlu grająca Seher Kırımlı
  • Nanuka Stambolishvili jako Nana
  • Nik Xhelilaj w roli Poyraza
  • Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf
Nieprzytomna Aynur z serialu Dziedzictwo leży na dywanie. O jej losach przeczytasz na SE Superseriale.
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