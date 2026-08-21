Dziedzictwo, odcinek 1012: Sinan składa Ezgi nietypową propozycję związku. Czy dziewczyna się zgodzi na taki okład? - ZDJĘCIA

Co wydarzy się w 1012. odcinku serialu "Dziedzictwo"? Decyzja Sinana

W nadchodzącym epizodzie prokurator będzie świadkiem niejednoznacznej sytuacji. Sinan zobaczy, jak Aynur wręcza Kivancowi pamiątkowy zegarek należący do jej zmarłego brata. Błędnie zinterpretuje ten gest, zakładając, że kobieta planuje wspólną przyszłość z obdarowanym mężczyzną. Prawda jest jednak zupełnie inna, ponieważ Kivanc wyłącznie pomagał jej w znalezieniu specjalisty, który naprawiłby rodzinną pamiątkę (co zostało pokazane w 1011. epizodzie). Zaślepiony zazdrością prokurator nie będzie potrafił myśleć racjonalnie. W przypływie ogromnych nerwów zaproponuje Ezgi stworzenie związku na okres próbny.

Ezgi triumfuje w 1012. odcinku telenoweli "Dziedzictwo"

Złożona przez prokuratora oferta wywoła olbrzymią radość zarówno u Ezgi, jak i u matki Sinana, Isil. Kobiety od dłuższego czasu starały się o względy mężczyzny, mimo że sama kandydatka na partnerkę wcześniej bezowocnie chciała zrezygnować z tej męczącej rywalizacji (o czym traktował 1008. odcinek). Sytuacja staje się niezwykle ironiczna, ponieważ w tej samej chwili Aynur nie ma pojęcia o miłosnych poczynaniach Sinana. Kobieta ma wobec niego zupełnie inne zamiary i pragnie załagodzić wcześniejsze spory. Chce przeprosić za wypowiedziane w nerwach słowa i przygotować jego ulubiony posiłek, licząc na szczerą zgodę (jak wynika z 1011. odcinka).

Kiedy obejrzeć 1012. odcinek "Dziedzictwa" w telewizji?

Premierowe epizody tej popularnej tureckiej produkcji są emitowane każdego dnia o godzinie 16:00 na kanale TVP1. Widzowie będą mogli zobaczyć 1012. odcinek serialu we wtorek, 25 sierpnia 2026 roku. Osoby preferujące platformy streamingowe znajdą wszystkie wyemitowane już w telewizji części również w ofercie serwisu TVP VOD.

"Dziedzictwo" – o czym opowiada serial i kto gra w obsadzie?

Turecka produkcja znana pod oryginalnym tytułem "Emanet" to pełna zawirowań historia miłości oraz trudnej walki o przetrwanie rodziny. Początkowo fabuła skupia się na małym Yusufie, który po stracie rodziców trafia pod opiekę niezwykle surowego wuja, Yamana. Wszystko zmienia się, gdy w ich codzienności zjawia się Seher, skromna ciotka chłopca. Początkowa niechęć i liczne intrygi z czasem ustępują miejsca rodzącemu się uczuciu, które staje się dla dziecka jedynym ratunkiem.

Z biegiem czasu w serialu dochodzi do tragicznych wydarzeń, które na zawsze zmieniają życie głównych postaci. Yaman Kırımlı traci życie, a odpowiedzialność za wychowanie Yusufa oraz troska o jego dziedzictwo spadają na barki Nany Maryam.

Los ponownie rzuca bohaterom kłody pod nogi, gdy nad Naną wisi groźba deportacji z kraju. Aby uchronić chłopca przed kolejną życiową tragedią, do akcji wkracza Poyraz. Mężczyzna postanawia zaryzykować i bierze z Naną fikcyjny ślub. Ten czysto pragmatyczny układ małżeński z biegiem dni staje się powodem zupełnie nowych konfliktów, ale również początkiem głębokiej relacji.

Na ekranie w kluczowych rolach pojawiają się między innymi:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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