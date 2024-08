Tureckie seriale

Dziedzictwo. Duygu jest w ciąży?! Ali nie ukryje wzruszenia i wyzna jej miłość. Streszczenie 340. odcinka Emanet [08.09.2024]

Duygu i Ali spodziewają się dziecka? To przecież niemożliwe, bo pomiędzy dwójką policjantów do niczego jeszcze nie doszło. Mimo to, Ali wygłosi przemowę, w której wyzna kobiecie miłość! O co chodzi? Wyjaśniamy, co wydarzy się w 340. odcinku serialu "Dziedzictwo".