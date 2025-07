Spis treści

Emanet. Aynur odkryje tajemnicę Nany!

Nana już wie, że Idris zabił Aziza. Choć wymyśliła, że w zemście ona pozbawi teraz życia przyrodniego brata, nie miała na tyle odwagi, by to zrobić. Opiekunka Yusufa pragnie jednak, by zwyrodnialec dostał to, na co zasłużył. Planuje przekazać otrzymane od Halita nagranie policji!

Niestety, nie wszystko pójdzie po jej myśli, bo Aynur, wykorzystując chwilę nieuwagi, ukradnie Nanie telefon. Pokojówka nie może się powstrzymać, by nie sprawdzić, o jakich nagraniach Nana opowiadała swojej przyjaciółce.

Aynur uruchomi telefon opiekunki Yusufa i zobaczy nagranie, na którym Nana składa życzenia Azizowi. Nagle wszystko stanie się dla niej jasne!

Aziz... Kto jest? To nazwisko brzmi mi znajomo. Wiem! Przecież to największy wróg Yamana. Czy ta żmija jest jego siostrą? Wiedziałam, że coś jest z nią nie tak. Ona nie jest żadną guwernantką. Mówiłam, ale nikt mnie nie słuchał

- usłyszymy wypowiedź Aynur, dumnej ze swojego odkrycia.

Chwilę później kobieta zostanie spłoszona przez Yusufa, a telefon Nany wypadnie jej z ręki! Jak gdyby nigdy nic zaniesie go do salonu, imitując jego upadek.

Kiedy właścicielka go znajdzie, zorientuje się, że nie może uruchomić nagrań. Czy właśnie wszystko przepadło? Zobacz na zdjęciach, co zrobi Nana, by odzyskać filmik, na którym Idris zabija Aziza!

Kiedy 643 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 643 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w sobotę, 26 lipca 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.