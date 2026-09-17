Nowe odcinki "Akacjowej 38". Ciąża Trini, podejrzany doktor i tajemnice przeszłości

Emisja serialu "Akacjowa 38" na kanale TVP1 odbywa się od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Hiszpańska produkcja wciąż trzyma w napięciu, a perypetie i intrygi głównych postaci niezmiennie przyciągają przed telewizory. W nadchodzącym tygodniu z pewnością możemy spodziewać się wielu zaskakujących momentów i nowych wątków. Poniżej przedstawiamy szczegółowe opisy tego, co czeka bohaterów w najbliższych dniach.

Jak dobrze znasz czarne charaktery z serialu "Akacjowa 38"? Pytanie 1 z 10 Cayetana to w rzeczywistości córka służącej Fabiany, a nie arystokratka. Prawda Fałsz Następne pytanie

"Akacjowa 38" - odcinek 960. Poniedziałek 21.09.2026

Lokal po pułkowniku Valverde ma nowego lokatora – wprowadza się tam Higinio, a niedługo potem dołącza do niego Maria, jego służąca. W tym samym czasie El Pena i Antonito planują wspólne wyjście z Lolitą i Florą do kabaretu. W głowie Flory rodzą się podejrzenia, że panowie woleliby pójść sami i podziwiać tancerki. Z kolei Lolita zwleka, tłumacząc się koniecznością obecności na uroczystości z okazji powrotu ciotki do zdrowia. Felipe postanawia pomóc Samuelowi podreperować budżet i załatwia mu zlecenie na stworzenie biżuterii dla markizy de Urritia. Trini decyduje się zataić swoją ciążę przed Ramonem, gdy ten wyznaje, że jest szczęśliwy z obecnego, spokojnego życia i wolałby, by nic się nie zmieniało.

"Akacjowa 38" - odcinek 961. Wtorek 22.09.2026

Sekret krzyża, który Lucia otrzymała od matki, zostaje odkryty – okazuje się, że widnieje na nim pawie pióro, element herbu rodziny de Valmezów. W międzyczasie ksiądz Telmo oferuje pomoc Ursuli, zatrudniając ją jako służącą. El Pena i Antonito powoli godzą się z myślą, że kampania reklamowa specyfiku na potencję Kolos nie przyniesie im sławy modeli. Servando natomiast jest całkowicie przekonany, że to jemu przypadnie ta rola. Nowa służąca Higinia, Maria, szybko odnajduje się w towarzystwie pozostałych członków personelu. Ramon po raz kolejny wyraża swoją niechęć do posiadania potomstwa, co potęguje obawy Trini przed poinformowaniem go o dzieckim.

PRZECZYTAJ TEŻ: Panna młoda, odcinek 210: Decydujące chwile i wyniki testu DNA. Cihan na celowniku matki

"Akacjowa 38" - odcinek 962. Środa 23.09.2026

Servando triumfuje – to właśnie jemu przypada rola twarzy napoju Kolos. Rozpiera go duma i bez skrępowania zaczyna rozdawać autografy. Informacja ta tak zaskakuje El Peñę, że podczas wymiany żarówki spada z krzesła, kontuzjując ramię. Doktor Higinio, co ciekawe, nie udziela mu pomocy sam, lecz kieruje do swojego znajomego lekarza, Urdialesa. Celia natrafia na dawną fotografię, która ukazuje wuja Joaquina w towarzystwie markizów Valmez. To odkrycie rzuca nowe światło na sprawę – Joaquin okłamał Lucię, twierdząc, że ich znajomość jest świeża. Tymczasem Ramon ciągle pozostaje w niewiedzy odnośnie stanu Trini.

"Akacjowa 38" - odcinek 963. Czwartek 24.09.2026

Zamiary dotyczące przebudowy mieszkania doprowadzają Trini do ostateczności – wybucha i w gniewie w końcu zdradza Ramonowi informację o swojej ciąży. Ursula wychodzi na zewnątrz, lecz momentalnie staje się celem ataku ze strony kobiet zamieszkujących Akacjową. Kobieta jest zdezorientowana, straciła bowiem pamięć. Z opresji ratuje ją ksiądz Telmo, który zabiera ją do siebie. Samuel decyduje się na drastyczny krok i pożycza pieniądze na nowy interes od niebezpiecznego lichwiarza. Doktor Higinio również szuka funduszy – zastawia spinki od Rosiny, aby zorganizować huczne przyjęcie powitalne. Zachowanie to budzi ogromne wątpliwości u Iniga i Liberta.

"Akacjowa 38" - odcinek 964. Piątek 25.09.2026

Trini w końcu dzieli się wspaniałą nowiną ze swoimi przyjaciółkami. Radość z ciąży przyćmiewa jednak przesadna troska Ramona, który staje się męczący dla swojej żony. W Madrycie pojawia się wuj Lucii, don Joaquin, lecz jego zachowanie wobec siostrzenicy pozostawia wiele do życzenia. Gdy nikt nie patrzy, relacja Marii i Higinia zmienia oblicze – służąca nie okazuje mu szacunku należnego chlebodawcy, traktując go na równi ze sobą. Antonito, stęskniony za ukochaną, pojawia się na stacji kolejowej aż trzy godziny wcześniej, by z niecierpliwością wyczekiwać powrotu Lolity.

PRZECZYTAJ TEŻ: Panna młoda, odcinek 206. Yonca decyduje się na porwanie, a Cihan dopada Hancer