Bracia 2 sezon. Startują zdjęcia do kontynuacji hitowego serialu ze Stramowskim i Kachlik. Kiedy emisja w Polsacie?

"Bracia" sezon 2

Polsat ogłosił oficjalny start zdjęć do 2 sezonu serialu "Bracia". Pierwszy odcinek produkcji Polsatu miał swoją premierę 8 marca 2024r. i zaciekawił widzów. To historia o czterech mężczyznach, którzy mierzą się z trudną i tajemniczą sytuacją po śmierci ojca. Co scenarzyści przygotowali na kolejne odcinki?

Polsat zapowiada 2 sezon "Braci"

Z oficjalnych informacji prasowych wynika, że zdjęcia do kolejnego sezonu "Braci" już ruszyły, a w rolach głównych widzowie znów zobaczą Piotra Stramowskiego, Mateusza Kościukiewicza, Nikodema Rozbickiego i Damiana Kreta. Nie zabraknie również lubianych i znanych aktorek, które wystąpiły w 1 sezonie serialu. Mowa oczywiście o Agnieszce Sienkiewicz-Gauer, Katarzynie Gniewkowskiej, Dorocie Landowskiej, Dominice Kachlik i innych.

Już we wrześniu br. rozpoczną się zdjęcia do drugiego sezonu serialu “Bracia”. Produkcja, której premierowy sezon zdobył uznanie zarówno widzów, jak i krytyków, ponownie przeniesie nas w skomplikowany świat rodziny Dobrowolskich. Każdy z czterech tytułowych braci będzie układał na nowo relacje rodzinne, próbując zmierzyć się z własnymi demonami i przeszłością, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Zdjęcia będą realizowane w Warszawie oraz w malowniczych plenerach Trójmiasta - czytamy oficjalną informację prasową telewizji Polsat.

Bracia sezon 2 - kiedy oglądać?

Chociaż nie ma jeszcze oficjalnej daty startu nowego sezonu "Braci", można z całą pewnością stwierdzić, iż widzowie muszą poczekać na kolejne odcinki do minimum 2025r. Możliwe, że "Bracia 2" zagoszczą na ekranie Polsatu podczas wiosennej ramówki 2025. O szczegółach poinformujemy na bieżąco.