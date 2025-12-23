Barwy szczęścia. To będzie ostatni odcinek przed przerwą. Mariusz przez Jankę będzie śnił o jej siostrze. Ślub Kasi zagrożony! - ZWIASTUN

Kiedy ostatni odcinek "Barw szczęścia" przed przerwą świąteczną?

Ostatni odcinek "Barw szczęścia" przed przerwą świąteczną widzowie zobaczą w TVP2 we wtorek, 23 grudnia 2025 roku, o godz. 20.05 w Dwójce. Od Wigilii aż do poniedziałku, 29 grudnia 2026 nie będzie premierowych odcinków w telewizji. Ale przed końcem roku Telewizja Polska pokaże jeszcze dwa finałowe epizody "Barw szczęścia".

Co się wydarzy w ostatnim 3283 odcinku "Barw szczęścia"?

Wydarzenia, które rozegrają się w 3283 odcinku "Barw szczęścia" przed świętami Bożego Narodzenia będą miały duży wpływ na przyszłość związku Kasi i Mariusza, którzy się zaręczyli, chcą w przyszłości wziąć ślub, ale na drodze do ich szczęścia stanęła Janka, młodsza siostra byłej narzeczonej Karpiuka. Coraz bliższa relacja ukochanego z Janką nie umknie uwadze Kasi. Także mieszkańcy Brzezin zauważą, że młoda rolniczka ma ochotę na Mariusza! I dlatego zatrudniła się w jego gospodarstwie.

- Ta Janka to skóra zdjęta z Marleny. Dziwię się Mariuszowi, że akurat ją wziął do pracy - uprzedzi Kasię czujna sąsiadka Borowska (Dorota Piasecka).

Wspólna praca Mariusza i Janki w polu w 3283 odcinku "Barw szczęścia" przywoła silne wspomnienia o Marlenie. Szczególnie, że Janka będzie nosiła kapelusz starszej siostry, coraz bardziej upodobni się do wielkiej miłości Karpiuka. To właśnie przez nią Mariusz wciąż będzie myślał o dawnej ukochanej, a nawet śnił o Marlenie. Wyraźnie zrobi się przez to nerwowy, co dziewczyna szybko zauważy.

W finale 3283 odcinka "Barw szczęścia" Kasia zapyta Mariusza nie tylko o to, jak Janka sprawdza się w gospodarstwie, ale także o kontakty z Marleną i jej rodziną po rozstaniu. Wybierze idealny moment, żeby wyciągnąć z narzeczonego prawdę. Zrobi to podczas romantycznego masażu w łóżku. Mariusz zapewni Kasię, że Marlena to już przeszłość, a jej rodzice to "wiejskie piekiełko".

- Rzadko kiedy o niej mówisz, a teraz pracujesz z Janką...

- Skarbie, ale to nic nie znaczy... Nie musisz się tym przejmować. A przede wszystkim nie musisz być zazdrosna...

- W ogóle nie jestem zazdrosna! Proszę cię... Po prostu chcę wiedzieć...

- Jedyne co musisz wiedzieć to to, że bardzo cię kocham - zapewni Mariusz Kasię.

W ostatnim 3283 odcinku "Barw szczęścia" Dominika (Karolina Chapko) i Sebastian (Marek Krupski) zostaną oficjalnie rodziną zastępczą Mateuszka. Decyzja sądu nie przyniesie Kowalskim ulgi, bo syn Soni (Weronika Nockowska) cały czas będzie za nią tęsknił. Nie zgodzi się nawet na wyjazd na wakacje z ciocią i wujkiem, skoro mama siedzi w więzieniu. Prawnik Soni, Klemens (Sebastian Perdek), uprzedzi Dominikę, że jej przyjaciółka nie ma raczej szansy ani na wyjście z aresztu za kaucją, ani na uniewinnienie w trakcie procesu o zabójstwo Roberta Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz).

Przed przerwą świąteczną w 3283 odcinku "Barw szczęścia" Romeo (Jacek Tyszkiewicz) będzie świętował 18-te urodziny i dostanie od Grzelaków kosztowny prezent: elegancki zegarek. Wiktor (Grzegorz Kestranek) zorganizuje dla przyjaciela imprezę w skateshopie, na której pojawi się nie tylko Ewa (Gabriela Ziembicka), ale także Ewelina (Amelia Listwon). To będzie szalona 18-stka Romea!