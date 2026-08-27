Barwy szczęścia. Szokująca zmiana Elżbiety w nowym sezonie! Pozwoli Ewie i Romeo zamieszkać razem pod swoim dachem - ZDJĘCIA

Borys i Elżbieta zaczną na poważnie martwić się o Romea i Ewę w 3400 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3400 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Romeo będzie harował za 2, aby tylko zdobyć pieniądze na mieszkanie dla siebie i Ewy. Do tego stopnia, że jak podaje swiatseriali.interia.pl w końcu zawali naukę i obleje maturę z matematyki. Ale nawet mimo tego nie będzie chciał ani na chwilę zwolnić, przez co Borys zacznie się o niego już na poważnie martwić.

- Od tego nieszczęsnego ślubu jest jakoś dziwnie. Niby jest miły, ale trzyma nas na dystans... Jakby nas unikał... - uzna Borys.

Podobnie jak Elżbieta w 3400 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej o swoją wnuczkę. Żeleńska podzieli się swoimi obawami z Grzelakami, bo już kompletnie nie będzie wiedzieć, co robić. Szczególnie, że ich wcześniejsza ostrzejsza taktyka wcale się nie sprawdzi.

- Miałyśmy doskonały kontakt, a teraz... - zacznie Elżbieta.

- Mnie się wydaje, że to jest z ich strony próba jakiegoś rodzaju szantażu - uzna Aldona.

- Co robić? - spyta ją Żeleńska.

- Nie ulegać - powie twardo Grzelakowa.

Grzelak wstawi się za młodym i małżonkami przed żoną i Żeleńską w 3400 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Jednak Borys w 3400 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach będzie nieco innego zdania. Tym bardziej, że odbierze zachowanie małżonków zupełnie inaczej niż żona i stąd zaproponuje zupełnie inne rozwiązanie.

- Po prostu walczą o swoje. Sądzę, że taka sytuacja, jak teraz, to droga donikąd. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Ale na naszych warunkach - zasugeruje im Grzelak, po czym zaproponuje, aby zgodzili się, żeby młodzi zamieszkali pod jednym dachem - To pozwoli nam wciąż mieć na nich wpływ, bo w przeciwnym razie - Zdobędą pieniądze i się odetną. I nic nie będziemy mogli zrobić...

Wtedy w 3400 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Aldona i Elżbieta o dziwo przyznają mu rację i się na to zgodzą. Do tego stopnia, że wieczorem Grzelakowie powiedzą Romeo, że babcia Ewy zgodziła się, aby z nimi zamieszkał.

- Na próbę - zaznaczy Grzelakowa.

Elżbieta postanowi, że Ewa i Romeo zostaną u niej w 3400 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

Oczywiście, w 3400 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Romeo ogromnie ucieszy się z takiego rozwiązania, po czym pójdzie się pakować. I już następnego dnia zjawi się w domu żony ze swoimi walizkami, czym ogromnie ją ucieszy.

Do tego stopnia, że w 3400 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Elżbieta nawet nie skorzysta z propozycji Grzelaków, którzy zapowiedzą, że gdyby ta sytuacja okazała się dla Żeleńskiej niewygodna, to będą mogli przyjąć ich do siebie. Jednak seniorka ku ich ogromnemu zaskoczeniu zechce, aby zostali u niej! Tym bardziej, że wcześniej była temu całkowicie przeciwna, a teraz nagle zmieni zdanie!

- Mam nadzieję, że to nie będzie konieczne. Ode mnie mają jednak bliżej do szkoły, a Romeo też do pracy. No nic, zobaczymy, jak się potoczy ten cały eksperyment - przyzna Elżbieta.

16