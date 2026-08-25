Barwy szczęścia. Oliwka poprosi Tomka o spotkanie! Nie będzie spodziewał się takiej propozycji w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Tomek będzie liczył na uratowanie związku z Oliwką w 3398 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3398 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Oliwka skontaktuje się z Tomaszem, gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl ten będzie akurat na naradzie z Justinem (Jasper Sołtysiewicz). Oczywiście, pełen nadziei Kępski odbierze połączenie od byłej ukochanej, licząc na to, że ich relację uda się jeszcze odbudować. Zwłaszcza, że Zbrowska zaproponuje mu wspólny lunch, na który on naturalnie się zgodzi.

- Wszystko okej? - zainteresuje się Justin.

- Jeszcze nie wiem. Ale może będzie - uśmiechnie się Tomek.

Tyle tylko, że jeszcze wówczas w 3398 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Tomek nie będzie znał prawdziwego powodu ich spotkania. Dlatego ochoczo się na nie zbierze i zjawi się w "Restobarze Sezonovym" jeszcze przed Oliwką, gdzie miło ją powita.

- Cieszę się, że zadzwoniłaś - zacznie Kępski.

Zbrowska zechce pozbyć się Kępskiego i z życia i z biznesu w 3398 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Jednak Zbrowska w 3398 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach szybko sprowadzi go na ziemię i od razu przejdzie do konkretów. A przy okazji da mu jasno do zrozumienia, że jet to wyłącznie spotkanie biznesowe i przedstawi mu swoją propozycję odkupienia jego udziałów w swojej firmie. A co za tym idzie całkowitego pozbycia się go ze swojego życia.

- Mamy przecież wspólne sprawy, które należałoby uregulować... Firma nieźle się rozwija, mam nowe kontrakty i powiększam sieć sprzedaży. Dam sobie radę bez zewnętrznego inwestora... Zrobiłam wyliczenia i to jest moja propozycja - zapowie mu Oliwka, po czym wręczy mu kartkę z zapisaną kwotą.

- Zapoznam się, przemyślę i dam ci odpowiedź - odpowie jej Tomek, czym ogromnie ją rozczaruje.

Wszystko przez to, że w 3398 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Oliwce będzie zależało na tym, aby załatwić to jak najszybciej, a najlepiej i od ręki. Ale Tomek wyjaśni jej, że to niemożliwe. Tym bardziej, że w tej sytuacji także spojrzy na to pod kątem biznesowym, a nie prywatnym, skoro Zbrowska sama tak go potraktuje.

- Od ręki to można ustalić, kto przy rozstaniu bierze tę czy inną książkę albo patelnię, a nie harmonogram spłaty zainwestowanego kapitału - uzna Kępski.

Decyzja Oliwki zaboli Tomka w 3398 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

Ale w 3398 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach nie zdoła jednak ukryć swojego rozczarowania. Tomek otwarcie przyzna Oliwce, iż myślał, że spotkają się nie tylko w kwestii biznesowej, ale także i ich przyszłości. Aczkolwiek dla Zbrowskiej tej ich wspólnej już nie będzie!

- A ty zachowujesz się tak, jakby to był ostateczny koniec - westchnie Tomek.

- Bo... to jest koniec... Za dużo się wydarzyło. I wiem, że oboje na to zapracowaliśmy. Ja też zawiniłam - Oliwka postawi sprawę jasno.

W tym momencie w 3398 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Tomek uzna, że przecież oboje mogliby to jeszcze naprawić, ale Oliwka nie będzie tym zainteresowana i nie pozostawi mu już żadnych złudzeń.

- Teraz każde z nas musi poukładać swoje życie osobno - zakończy temat Zbrowska.

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