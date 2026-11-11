Barwy szczęścia, odcinek 3441: Uratowana Lucyna wręczy Emilowi drogi prezent! Zwróci się do niego z jedną prośbą - ZDJĘCIA

Lucyna podaruje Emilowi wymarzoną gitarę w 3441 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3441 odcinku „Barw szczęścia” ocalona Lucyna znów mocno zaskoczy Pyrków! Tym bardziej, że nie poprzestanie wyłącznie na odsprzedaży im swoich udziałów w domu i to po takiej cenie, którą sama zapłaciła i na swobodnej jej spłacie przez Huberta i Asię. Szczególnie, że przecież mocno podpadnie jeszcze jednej osobie z ich rodziny, która już wcześniej dała jej to jasno do zrozumienia. A teraz postanowi to naprawić.

W 3441 odcinku „Barw szczęścia” Hubert odbierze przesyłkę dla Emila i mocno się zdziwi, gdy zobaczy w niej gitarę. Zwłaszcza, że właśnie o takiej będzie marzył chłopak. Ale prawdziwie zszokowany będzie dopiero Sokalski, gdy okaże się, że sprezentowała mu ją Lucyna!

- Wow – powie na jej widok Hubert.

- Lucyna?! – zdziwi się Emil.

Zwierzchowska będzie mieć w zamian jedną prośbę do Sokalskiego w 3441 odcinku „Barw szczęścia”!

Do tego stopnia, że w 3441 odcinku „Barw szczęścia” Emil czym prędzej zjawi się w szpitalu u Lucyny ze swoim prezentem. Jednak Zwierzchowska nie będzie oczekiwać od niego żadnych podziękowań, ani nie będzie chciała słyszeć o zwrocie drogiej gitary, bo będzie jej zależeć wyłącznie na jednym.

- Jeśli potrzebujesz więcej czasu… nie masz ochoty… uszanuję to. Ale ja chciałabym dalej przyjaźnić się z tobą Emil – przyzna mu Lucyna.

Wtedy w 3441 odcinku „Barw szczęścia” na twarzy Sokalskiego pojawi się ogromny uśmiech. Tym bardziej, że seniorka zrozumie swoje wcześniejsze postępowanie i postanowi się zmienić, co ogromnie mu się spodoba. Zwłaszcza, że przecież i on będzie tego chciał, bo już wcześniej będzie traktowa ją jak własną babcię.

- Fajnie było... mieć przez chwilę babcię - uzna Emil.

- Też byłeś… nadal jesteś dla mnie jak wnuczek... - przyzna Zwierzchowska.

Matka Wilka pogodzi się ze wszystkimi Pyrkami w 3441 odcinku „Barw szczęścia”!

Wydaje się zatem, że w 3441 odcinku „Barw szczęścia” Zwierzchowskiej uda się w końcu pogodzić ze wszystkimi Pyrkami i chociaż w ten sposób naprawić, to co wcześniej zepsuła. A przede wszystkim odzyskać przybranego wnuka, którego pokocha jak własnego, bo z dzieckiem Macieja (Adam Szczyszczaj) ani ona, ani on nie będą mieć kontaktu przez Wilka.

Ale czy Wilk w 3441 odcinku „Barw szczęścia” tak to zostawi? Zwłaszcza, że już po odsprzedaży domu Pyrkom, rzuci się na Huberta z pięściami. I aż strach pomyśleć, do czego byłby zdolny tym razem, wiedząc o geście matki wobec Emila!

Kiedy 3441 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3441 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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