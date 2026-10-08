Barwy szczęścia, odcinek 3433: Niewierny Tolek przyzna się do dwóch romansów. Irena wpadnie w szał

W 3433. odcinku „Barw szczęścia” Tolek przyzna się do dwóch romansów

W 3433. odcinku „Barw szczęścia” Tolek stanie przed Ireną podczas rozprawy rozwodowej. Mężczyzna będzie wspierany na sali sądowej przez Natalię, ale sytuacja okaże się dla niego wyjątkowo trudna. Irena nadal będzie stanowczo sprzeciwiała się rozwodowi. Tolek będzie musiał zatem działać stanowczo, choć być może ze szkodą dla siebie. Zdecyduje się bowiem przyznać żonie, że dopuścił się dwóch romansów.

Przyzna się, że był związany zarówno z Basią, jak i Dżo. Takie wyznanie będzie dla Ireny wyjątkowo bolesne. Takiego obrotu spraw zupełnie się nie będzie się spodziewała. Jak zareaguje? Co zrobi w tej sytuacji?

Tolek będzie liczył na to, że szczerość pozwoli mu zakończyć małżeństwo. Jego plan nie przyniesie jednak oczekiwanego rezultatu. Sędzia zamiast orzec rozwód skieruje skłóconą parę na mediację.

Irena ruszy do rywalek w 3433. odcinku „Barw szczęścia”

Decyzja sądu nie uspokoi emocji Ireny. Kobieta będzie wzburzona po tym, czego dowie się od męża. Zamiast pogodzić się z sytuacją, natychmiast ruszy do domu Grzelakowej. Irena będzie chciała skonfrontować się z obiema rywalkami. Jej zazdrość i gniew doprowadzą ją do kolejnej ostrej konfrontacji. Będzie gotowa urządzić Basi i Dżo awanturę.

„Barwy szczęścia” odcinek 3433 – data i godzina emisji

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3433. zostanie wyemitowany we wtorek, 3 listopada 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

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