Barwy szczęścia, odcinek 3432: Weronika odejdzie z "Szoku"! Po tym wymyśle Kornela już nie wytrzyma - ZDJĘCIA

Kornel zleci Weronice szokujące zadanie w 3432 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3432 odcinku "Barw szczęścia" w redakcji "Szoku" dojdzie do trzęsienia ziemi, gdy Błażej (Piotr Ligienza) zaproponuje, aby w najbliższym numerze pojawił się quiz. Tym bardziej, że jak podaje swiatseriali.interia.pl Kornel zaproponuje, aby zrobiła go Weronika, czym mocno ją zszokuje. Zwłaszcza, że to nie powinno być akurat zadanie dla niej.

- Mnie? Mam robić quiz? - zdziwi się Weronika.

- A co, uwłacza to naszej gwieździe? - oburzy Kornel.

- Nie, po prostu wolałabym coś poważniejszego - wyjaśni Ciesielska.

Ale wtedy w 3432 odcinku "Barw szczęścia" szef przypomni jej, że nie pracuje w żadnej poważnej prasie tylko w tabloidzie. A przy okazji da jej jasno do rozumienia, że jak jej się nie podoba, to on jej tam na siłę nie trzyma. Nieświadomy tego, że Weronika dostała już inną propozycję pracy.

- Jak się nie podoba, droga wolna - uzna Kornel.

Ciesielska będzie miała już serdecznie dość Jezierskiego w 3432 odcinku "Barw szczęścia"!

W zupełnym przeciwieństwie do Modrzyckiego, który w 3432 odcinku "Barw szczęścia" doskonale będzie o tym wiedział. Dlatego od razu podejdzie do swojej ukochanej i spyta ją o to, czy chce odejść już teraz. Szczególnie, że będzie świadomy tego, że Ciesielska chce przyjąć ofertę Krisa (Piotr Bartha), który zaproponował jej poprowadzenie nowego portalu, a zachowanie Kornela mogło ją w tym utwierdzić. I wcale się nie pomyli.

- Chyba nie mam na co czekać? - stwierdzi Weronika.

Oczywiście, w 3432 odcinku "Barw szczęścia" Błażej spróbuje ją przed tym powstrzymać, ale już nie da rady, bo zachowanie Kornela przeleje czarę goryczy.

- Nie chciałbym, żebyś podejmowała taką decyzję w emocjach... - spróbuje powstrzymać ją Modrzycki.

- Każda chwila tutaj upewnia mnie tylko, że powinnam stąd uciekać. I to jak najszybciej - zakomunikuje mu Ciesielska.

Weronika złoży swoje wypowiedzenie w 3432 odcinku "Barw szczęścia"!

Chwilę później w 3432 odcinku "Barw szczęścia" Weronika zjawi się w gabinecie Kornela ze swoim wypowiedzeniem. Ale Jezierski ją zignoruje, gdyż będzie przekonany, że przyszła do niego z quizem. A gdy Weronika zaprzeczy, to tym bardziej ją popędzi.

- To nie quiz - oznajmi mu Weronika.

- No to tym bardziej nie mam czasu. Zostaw mi to na biurku, potem pogadamy, muszę pędzić - powie Kornel, po czym w 3432 odcinku "Barw szczęścia" wyjdzie z gabinetu.

Jezierski wpadnie w szał w 3432 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3432 odcinku "Barw szczęścia" szybko do niego wróci, gdy nie będzie mógł znaleźć swojej rakiety do padla. I wtedy spojrzy na dokument, jaki zostawiła mu Weronika i wpadnie w szał.

- Co to jest, do jasnej... Weronika! - zdenerwuje się Jezierski, po czym zacznie wymachiwać dziennikarce kartką przed nosem, a przy tym doda - To jest skrajna nielojalność. Co ja mówię - nielojalność! To zdrada. I świństwo.

W tym momencie w 3432 odcinku "Barw szczęścia" Kornel zacznie wypominać Weronice, że wszystko, co osiągnęła zawdzięcza redakcji, aby w ten sposób wpłynąć na jej uczucia i zmusić ją do pozostania. Ale tym wcale nie zdoła jej przekonać! A wręcz przeciwnie! Dlatego w końcu wzburzony sam pokaże jej drzwi!

- Powinnaś być wdzięczna - wyrzuci jej Kornel.

- Niczego więcej się w tej redakcji nie nauczę. A już na pewno nie od ciebie - odpowie mu Weronika, po czym przyzna, że postanowiła zmienić pracę.

- Wiesz, że masz roczny zakaz pracy u konkurencji? - przypomni jej szef.

- Nie odchodzę do konkurencji - wytłumaczy dziennikarka.

- No cóż, w takim razie... gratulacje. I zapraszam do wyjścia. Wypowiedzenie przyjęte ze skutkiem natychmiastowym - pożegna ją Jezierski.

Kiedy 3432 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3432 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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